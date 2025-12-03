U Trilju snimljeno kako policajac mlati muškarca, evo što kažu iz PU splitsko-dalmatinske

Policija je danas intervenirala u Trilju, a uskoro je društvenim mrežama počeo kružiti video na kojem se može vidjeti policajca kako udara uhićenog muškarca.

Evo što su nam o događaju kazali iz PU splitsko-dalmatinske.

"Upoznati smo s navedenim događajem. Naime, dana 03.12.2025. godine u Trilju policijski službenici PP Sinj postupali su po nalogu ŽDO-a radi dovođenja okrivljenika, kojom prilikom je navedeni najprije verbalno, a potom i fizički napao policijskog službenika. Nakon napada policijski službenik je nad osobom uporabio sredstva prisile – tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Prilikom privođenja osobe došlo je do događaja sa snimke.

O snimci smo obavijestili državno odvjetništvo i provodimo kriminalističko istraživanje. Privedena osoba nema vidljivih ozljeda, ali je obzirom na okolnosti odvedena na liječnički pregled. Nakon kriminalističkog istraživanja, o utvrđenim činjenicama obavijestiti ćemo nadležno državno odvjetništvo i provesti postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskog službenika."