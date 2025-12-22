U tjedan dana 14 prometnih nesreća: Dvije osobe teško ozlijeđene

Na području Policijske uprave šibensko-kninska u razdoblju od 15. do 21. prosinca zabilježeno je ukupno 14 prometnih nesreća, od kojih su tri bile s ozlijeđenim osobama, a 11 s materijalnom štetom.

U tim nesrećama dvije osobe su teže, a jedna lakše ozlijeđene, pokazuju službeni statistički podaci policije.

Najveći broj prometnih nesreća dogodio se na području Šibenika, gdje je zabilježeno ukupno 10 nesreća – dvije s ozlijeđenim osobama i osam s materijalnom štetom. U tim nesrećama jedna osoba je lakše, a jedna teže ozlijeđena. Na području Knina evidentirana je jedna prometna nesreća s materijalnom štetom, dok su se na području Drniša dogodile tri prometne nesreće, od kojih je jedna bila s teško ozlijeđenom osobom.

Analiza uzroka pokazala je da je neprilagođena brzina i dalje najveći problem u prometu – utvrđena je kao uzrok u 12 nesreća. Slijedi nepoštivanje prednosti prolaska, koje je zabilježeno u dva slučaja.

Prometne nesreće najčešće su se događale u jutarnjim i dnevnim satima – šest nesreća između 8 i 10 sati, te isto toliko između 10 i 15 sati, dok su dvije nesreće zabilježene u razdoblju od 12 do 14 sati. Prema danima u tjednu, najviše nesreća dogodilo se ponedjeljkom (9), zatim utorkom (4) i srijedom (1).

Tijekom promatranog razdoblja policija je zbog prometnih prekršaja poduzela 229 mjera. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje brzine (115) i nekorištenje sigurnosnog pojasa (50). Zabilježeni su i prekršaji vožnje u zabranjenom smjeru, nepropisnog uključivanja i isključivanja iz prometa, vožnje pod utjecajem alkohola te tehničke neispravnosti vozila.

Iz prometa je isključeno 15 vozača i 10 vozila, a policija ponovno apelira na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti i poštuju prometna pravila, osobito u zimskim uvjetima kada je rizik od nesreća veći.