U Tisnom planuo požar u skladištu, vatrogasci brzo ugasili vatru

Jučer, 23. travnja u 16,47 sati, Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je dojavu o požaru u Tisnom koji je izbio na prostoru otvorenog skladišta vlasništvo trgovačkog društva iz Šibenika.

Odmah po dojavi na mjesto događaja izašla je DVD Tisno s 3 vozila i 10 vatrogasaca, te je požar ugašen u 17.25 sati.

U navedenom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Obavljenim očevidom je utvrđeno da je uzrok požara djelovanje otvorenog plamena, kojom prilikom je izgorio pvc kontenjer za mješani otpad te razna kartonska ambalaža, dok će se nastala materijalna šteta naknadano utvrditi.

U svezi navedenog događaja podnijet će se izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.