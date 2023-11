U TIJEKU SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Župan Boban: "Iznos proračuna od 336 milijna eura nije važan kao ono što će građani dobiti njime"

Uoči 24. sjednice Županijske skupštine, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, osvrnuo se na četiri točke dnevnog reda koje će se na sjednici izglasati. Od ukupno 37 točaka, izdvojio je one koje se tiču proračuna, otočne strategije, izvješća župana za protekli period te preustroja unutar Županijske uprave.

Najavio je i odvijanje još jedne sjednice do kraja godine.

"Tu smo uoči 24. sjednice Županijske skupštine, planiramo do kraja godine još jednu. Na ove dvije Županijske skupštine će se donijeti niz iznimno važnih dokumenata, ne samo za proračunsku godinu 2024. već i za duži period rada i funkcioniranja Splitsko-dalmatinske županije.

Izdvojio bih četiri točke sa ove skupštine, između njih 37 koje će biti na dnevnom redu. To su: proračun, važna otočna strategija koja se danas donosi, izvješće župana za protekli period te preustroj unutar Županijske uprave. Ukratko ću i obrazložiti.

Proračun je u vrijednosti od 336 milijuna eura, iznos nije važan kao ono što građani dobivaju kroz taj proračun. On je i razvojni i socijalni. Kad kažem razvojni, osvrćem se na završavanje svih strateških projekata na području grada Splita tijekom 2024. godine. To su: regionlani centar kompetencije, regionalni centar obrtničke škole, ICT inkubator, prostore za centar izvrnosti, dvije ordinacije na Splitu 3 za građane grada Splita. A počet ćemo i nagoradnju medicinske škole.

Dovršit ćemo luku Milna, imamo građevinsku dozvolu za luku Bol, nastavljamo s Bračom i nizom drugih aktivnosti i projekata u 2024.godini", kazao je Blaženko Boban.

Istaknuo je i značaj projekata i aktivnosti u sklopu demografske slike Splitsko-dalmatinske županije

Osvrnuo se i na socijalnu dimenziju proračuna, nadovezujući se na projekt Budi tu! i na aktivnosti u sklopu demografske slike županije. Stavio je naglasak na financijsko sufinanciranje studenata i raznih drugih projekata.

"Što se tiče socijalne dimenzije, pratimo demografsku sliku Splitsko-dalmatinske županije. Tu je projekt Tu je tvoj dom, Budi tu, imamo za studente besplatan željeznički prijevoz, a od 2024. godine ćemo i one studente bez mjesta u Domu, čak njih 280, sufinancirati sa 100 eura mjesečno.

Očekujem jednoglasno glasanje vezano za proračun 2024. godine, odnosno plana za 2025. i 2026.godinu. Što se tiče druge točke, otočna strategija. Iznimno važan projekt", kazuje te dodaje značaj otočne strategije za građane otoka Splitsko-dalmatinske županije.

"U uvodu sam rekao da je važan projekt; Vlada RH je donijela posebnu omotnicu samo za otoke, ukupne vrijednosti 150 milijuna eura. Mi smo uspjeli samo za našu županiju osigurati 35,4 mil.eura i na javne pozive se mogu javljati samo načelnici i gradonačelnici otoka, i Čiova te oba Drvenika. Od današnjeg dana izglasavanjem te točke, načelnicima je otvoren javni poziv, otvarajući tako mogućnost prijava poziva iz širokog spektra. Komunalni projekti, infrastruktura, društvene djelatnosti te niz segmenata koji su građanima na otocima potrebni. Sve mogu financirati iz tog proračuna, a 35,4 mil.eura nije mala stvar", zaključuje župan.

Splitsko-dalmatinska županija je iskoristila najviše sredstava EU fondova, financirajući tako razne projekte s naglaskom na razvoj cjelokupnog segmenta zbrinjavanja otpada

"Što se tiče Izvještaja župana za protekli period, moram reći, da je ovo do sada, najsveobuhvatnije izvješće. Mnoštvo aktivnosti smo učinili što se tiče matičnog proračuna, ali još više zahvaljujući EU fondovima, mi smo ipak županija sa najviše privučenih sredstava. Njima smo pokrenuli projekt tunela Kozjak te niz drugih aktivnosti. U konačnici se zahuktala i RCČO Lećevica. Zaboravio sam napomenuti da ćemo kroz proračun završiti i tri pretovarne stanice i pokrenuti tri nove i time kompletan segment zbrinjavanja otpada dovesti u zavidnu razinu", naglašava župan Blaženko Boban.

Navješćuje i formiranje odjela za pomorstvo i promet koje će služiti kao jedinstvena cjelina cjelokupnog prometa, a imovinsko-pravni odjel će biti fokusiran na jednom mjestu. Naglašava i razvoja školstva i obrazovanja kroz razne projekte izgradnje škola i sportskih dvorana.

"Što se tiče preustroja, iznimno je važan zbog budućeg funkcioniranja Splitsko-dalmatinske županije. Možemo ga podijeliti u 4 podtočke. Prvo, ne mijenjamo broj odjela, drugo, imovinsko pravni odjel, nakon uspostave registra, imamo na jednom mjestu. Taj odjel će biti pod jednom kapom i na jednom mjestu. Što se tiče drugog dijela, prometa, iz odjela za gospodarstvo, promet i poljoprivredu, tu će nam pokazati master plan. Upućuje nas na to da promet bude cjelovit, pomorstvo i promet. Zbog toga će Odjel za gospodarstvo, promet, pomorstvo i poljoprivredu prijeći pod Odjel za pomorstvo i promet.

i treća točka, u narednom periodu do kraja 2027.godine, naš odjel za školstvo i obrazovanje, mora pripremiti 15 do 16 projekata izgradnje osnovnih škola. To znači na području Kaštela, Solina, Podstrane, Supetra itd.

Dodatno, od prošlog tjedna imamo suglasnost ministarstva i da školske dvorane ulaze u taj projekt. Milijardu eura je osigurano na području cijele RH, koje moramo iskoristiti maksimalno. Kompletan odjel će se bavit segmentom školstva. Formirat ćemo i jedan odjel koji će se baviti sportom, kulturom i tehničkom kulturom, jer uisitinu Splitsko-dalmatinska županija ima i u kulturnom segmentu što pokazati.

I odgovorit ću vam odmah što se tiče kadroviranja. Tamo će biti čovjek koji najbolje zna, koji odgovara uvjetima, i koji će pokazati na natječaju najveće vještine", zaključuje o dnevnim točkama Županijske skupštine, župan Blaženko Boban.