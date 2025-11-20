U tijeku je nova akcija Uskoka. Uhićenja i hitne dokazne radnje provode policijski službenici Uprave kriminalističke policije. Iz policije su jutros objavili da je tijekom jutra uhićeno nekoliko osoba zbog sumnje u korupciju.

Dodali su da je tijekom akcije obuhvaćeno i nekoliko firmi.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine u odnosu na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela vezana za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.