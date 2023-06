U TIJEKU JE I POTPISIVANJE PETICIJE Roditelji s juga nezadovoljni jer im zatvaraju vrtiće tijekom turističke sezone

Glas nezadovoljnih roditelja s juga sve je jači! Traže da se ne zatvaraju vrtići tijekom turističke sezone. Potpisuju i peticiju - dosad imaju potporu više od 40 obitelji.

Među njima je i ovaj tata čije dvoje djece pohađa dubrovački vrtić 'Izviđač'.

"O tome ovisi naša egzistencija jer mi svi ipak radimo u turizmu! Svi nemamo baka servis, a ravnateljstvo nije imalo sluha da se barem jedan od ta dva vrtića otvori", kazao je za RTL roditelj Damir Vrboš.

Problem je kažu u nesnosnim gužvama koje bi im stvorile problem pri vožnji djece u vrtiće koji su im dodijeljeni. Iz dubrovačkih vrtića ovakve odluke pravdaju padom interesa, ali i potrebom za sanacijom pojedinih objekata.

"To su veliki građevinski radovi i mislim da nije ni primjereno da djeca borave u prostorima u kojima će se vršiti takvi radovi", objašnjava ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik, Franica Lasić.

Ljeti je interes za pohađanjem vrtića upola manji

Štoviše, navode kako je i anketa provedena među roditeljima pokazala da je interes za pohađanjem vrtića ljeti upola manji od upisane djece. Iz Grada poručuju da je cijena dubrovačkog vrtića i dalje jedna od najpovoljnijih u Hrvatskoj.

"Da, bilo je govora da vrtić bude besplatan, ali naša kriza u pandemiji bitno je poremetila te planove - potrebno je da Grad opet stane na čvrste noge kao i ranije pa će se i takvi planovi realizirati", zaključuje Jelka Tepšić, dogradonačelnica Dubrovnika.

Uz to, u planu je i otvaranje dva nova vrtića koja bi sigurno barem jednim dijelom riješili problem liste čekanja dubrovačkih mališana. No, to je još daleko od realizacije, a problem ovih roditelja traži hitno rješenje!