U teškoj prometnoj nesreći poginula dvojica mladića

Dvojica mladića poginula su u teškoj prometnoj nesreći u noći sa subote na nedjelju u Ulici Aleje Vukovar u Kutini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako javlja policija, nesreću je izazvao mladić (23) u automobilu kutinskih registracija koji zbog neprilagođenog razmaka nije uspio na vrijeme reagirati te je udario u vozilo ispred sebe kojim je upravljala žena (49).

Zbog snažnog je udara njezin automobil odbačen u odvodni kanal te je udario u betonsko-žičanu ogradu. Automobil kojim je upravljao mladić prešao je na suprotnu kolničku traku, nakon čega je u njega udarilo vozilo kojim je upravljao drugi mladić (27). Obojica su poginuli na mjestu.

Vozačica prvog vozila te dva putnika (17) iz njezina automobila zadobili su lakše ozljede. Na mjestu nesreće proveden je očevid pod vodstvom zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku. Zbog provođenja očevida i uklanjanja posljedica nesreće, županijska cesta 3124 bila je zatvorena za sav promet od 1.38 do 8 sati, a promet se u tom razdoblju odvijao obilaznim pravcima.

Po završetku očevida pozvana je i vučna služba, a čitatelj 24sata poslao je fotografije ostataka automobila koji su sudjelovali u nesreći, piše 24 sata.