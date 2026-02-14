U teškoj nesreći poginula bivša srpska tenisačica i izbornica, suprug joj se bori za život

Tatjana Ječmenica (47), bivša srpska tenisačica i izbornica reprezentacije, poginula je u stravičnoj prometnoj nesreći kod Beograda kada je u njezin automobil naletio tegljač.

Na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, nešto prije 21 sat sudarili su se terenac i tegljač. U nesreći je život izgubila Tatjana, dok je njezin suprug teško ozlijeđen.

Vatrogasci su 20 minuta kasnije stigli na mjesto događaja i zatekli dvije osobe zarobljene u vozilu. Tatjanin suprug izvučen je pri svijesti, potom je stavljen u induciranu komu zbog ozljeda prsnog koša te mu se liječnici bore za život. Ona je, nažalost, preminula, piše Nova.rs.

Prema prvim informacijama, ona je upravljala vozilom, promašila je isključenje, a kada se vraćala unatrag, na njih je naletio tegljač.

Tko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica bila je profesionalna srpska tenisačica i izbornica Fed Cup reprezentacije Srbije i Crne Gore.

U teniskoj karijeri osvojila je šest ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i tri u konkurenciji parova. Nastupila je na sva četiri Grand Slam turnira, a najbolji rezultat bio joj je drugo kolo.

Najbolji plasman na rang-ljestvici bilo joj je 72. mjesto u pojedinačnoj konkurenciji. Bila je članica reprezentacije Jugoslavije u Fed Cupu.

Od 2005. trenirala je žensku tenisku reprezentaciju, a godinu dana kasnije podnijela je ostavku. Od 2014. imala je i drugi mandat na klupi reprezentacije Srbije.

Bila je teniska trenerica i vlasnica teniske škole „Ječmenica” u Novom Sadu.