U svađu između cura umiješao se muškarac. Teško je ozlijedio jednu od njih, sad je u pritvoru

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje događaja u kojem je ozlijeđena ženska osoba.

Podsjetimo, prije koji dan splitska policija zaprimila je dojavu da je liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražila ženska osoba. Prijavila je da se 1. ožujka oko ponoć, u ugostiteljskom objektu u Splitu, nakon verbalnog sukoba između njezinih prijateljica i jedne ženske osobe, u događaj umiješao i muškarac koji ju je bacio na tlo i udario. Konstatirane su joj tjelesne ozljede u predjelu ramena i nosa.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 44-godišnji muškarac 1. ožujka 2026.godine u ugostiteljskom objektu u Splitu napao oštećenu koja je teže ozlijeđena i na taj način je počinio kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda.

Uz kaznenu prijavu 44-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.