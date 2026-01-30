U Sutivanu predstavljen EU projekt „Vrata otoka“ vrijedan 1,8 milijuna eura

Općina Sutivan nositelj je projekta ukupne vrijednosti 1.832.407,15 eura, od čega je 1.526.968,94 eura osigurano iz EU fondova, a partneri su Turistička zajednica općine Sutivan, Hrvatska narodna knjižnica Antonio Rendić Ivanović Sutivan, Općina Postira i Turistička zajednica općine Postira.

Projektom se u potpunosti rekonstruira zgrada nekadašnje Bračplastike u Sutivanu, u koju će se po završetku radova smjestiti Turističko-informativni centar, Narodna knjižnica i čitaonica te coworking prostor za udruge civilnog društva. Projektom se obuhvaća i opremanje Kuće hrapoćuše u Dolu, čime se dodatno unaprjeđuje kulturna i turistička ponuda otoka Brača.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sudionicima konferencije uvodno se obratio dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja istaknuvši važnost Integriranog teritorijalnog programa za otoke:

- Ovo je ključni mehanizam za ulaganje u javnu infrastrukturu prilagođenu stvarnim potrebama otočnih sredina, s ciljem poboljšanja kvalitete života i stvaranja uvjeta za dugoročni ostanak stanovništva na otocima– kazao je Čogelja i čestitao u ime Županije svim uključenima na konačnoj realizaciji projekta.

Zadovoljstvo projektom nije krio ni načelnik Općine Ranko Blažević koji je posebno istaknuo dugoročnost i same ideje:

Projekt Vrata otoka rezultat je dugogodišnje pripreme i suradnje brojnih dionika. Riječ je o ideji staroj barem deset godina koju danas realiziramo zahvaljujući europskim sredstvima. Posebno mi je drago što će obnovljeni objekt nekadašnje Bračplastike na jednom mjestu objediniti knjižnicu, turističke sadržaje i prostore namijenjene radu udruga civilnog društva' – poručio je Blažević.

U okviru konferencije ravnatelj knjižnice Franjo Mlinac predstavio je povijest zgrade nekadašnje Bračplastike, od njezine izgradnje do razdoblja zapuštenosti, uz naglasak na kontinuitet korištenja kroz različite namjene i važnost njezine obnove i prenamjene u javni prostor. O ciljevima, vrijednosti i planiranim aktivnostima projekta govorio je voditelj projekta Valerio Radmilović, predstavivši ključne faze provedbe i očekivane rezultate projekta „Vrata otoka“.