U subotu u Splitu nastupa i srpska folk pjevačica. Splićanima poznata zbog izvedbe 'Hajdukove himne'

Nekoliko kilometara dalje od dvorane Gripe, večeras se održava još jedan glazbeni događaj koji bi mogao privući dio splitske publike. U klubu u Kopilici nastupa srpska pjevačica Sandra Afrika, pravog imena Sandra Prodanović. Ulaznice za njezin koncert prodaju se po cijeni od 15 eura.

Sandra Afrika dobro je poznata splitskoj publici zahvaljujući ranijim nastupima u gradu pod Marjanom. Posebno se pamti jedan koncert na kojem je iznenadila publiku izvedbom pjesme Zbog jedne ljubavi, koju mnogi smatraju svojevrsnom navijačkom himnom Hajduka. Taj je potez tada izazvao snažne reakcije publike i dodatno učvrstio njezinu prepoznatljivost među Splićanima.