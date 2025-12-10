U subotu se pali treća adventska svijeća, evo popisa događaja u Splitu

Subota pred nama bit će jedna od najdinamičnijih i najbogatijih do sada: žive jaslice u centru grada na Pjaci, Sveta Lucija u Đardinu, humanitarna akcija 'A di si ti?!', paljenje treće adventske svijeće i akustični koncert Sandija Cenova, samo su djelić događanja u kojima će imati priliku uživati Splićani i svi njihovi gosti. Pridodamo li tome koncerte i atmosferu koji su tradicionalni u kasnijim večernjim satima i na drugim adventskim zonama poput Obrova, Kampusa, Mertojaka i Prokurativa, postaje jasno da će taj dan biti najmudrije odgoditi sve ostale obaveze i jednostavno se prepustiti splitskom adventu od ranih jutarnjih sati pa sve do mraka.

Među onima koji će prvi pokrenuti šušur od Rive pa sve do Marmontove bit će članovi i volonteri Udruge MoSt, koji će već od 9 ujutro na preko 80 štandova spremno čekati prve prolaznike.

„Očekujemo preko 500 volontera i oko 90 različitih sudionika, nadamo se dobrom i toplom vremenu, a sigurni smo da dobrog raspoloženja svih na akciji neće nedostajati! Hvala svima koji zajedno s nama i ove godine tvore jednu od najvećih i najdugovječnijih humanitarnih akcija 'A di si ti?!'.“, rekao nam je Dado Lelas, predsjednik Udruge MoSt ponosno ističući kako u pripremi i realizaciji akcije ponovno sudjeluju i korisnici udruge.

Među onima koji će dati svoj obol ovoj akciji je i Grad Split. Iskazujući zahvalnost sugrađanima na izuzetnom odazivu prilikom paljenja prve i druge adventske svijeće, gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta, pozvao je sve da uživaju i u nadolazećim adventskim događanjima:

„Izuzetno me veseli kada vidim koliko zajedništva, radosti i blagdanskog duha sugrađani ove godine unose u naš grad. U subotu nas ponovno očekuje bogat program u Đardinu i na Pjaci. Prije paljenja treće adventske svijeće imamo dolazak sv. Luce i Djeda Božićnjaka, koji će svojim pjesmama, plesom i slatkim poklonima razveseliti naše najmlađe sugrađane. Na Pjaci u jutarnjim satima je uprizorenje živih jaslica što će zasigurno privući brojne roditelje s djecom, a navečer akustični koncert Sandija Cenova. Pozivam sve naše sugrađane da nam se i ovog puta pridruže na ulicama Splita.“

S Rive, Splićani će tako zasigurno produžiti na Pjacu, na kojoj će od 11 sati biti scenski prikaz živih jaslica uz mogućnost fotografiranja sa “Svetom obitelji”:

„Ovo je zbilja nešto čemu se posebno vesele sve generacije. Scenografiju za biblijski prikaz Isusovog rođenja u izvedbi djece i mladih iz Župe Pomoćnice kršćana i Oratorija Don Bosco Kman, potpisuje kreativna Splićanka Marina Koceić. Dođite i guštajte s djecom“, pozvala je organizatorica dječjeg programa Adventa u Splitu, Romana Ban.

Koji korak dalje, u isto vrijeme u Đardinu, priprema se poseban program za one najmlađe. Druženje sa sv. Lucijom i Djedom Božićnjakom, obilovat će plesom, predstavama, glazbenim animacijama i podjelom slatkiša.

„Pozivam sve naše sugrađane i prijatelje, da nam se pridruže, da obiđu sve zone i uživaju u adventskim događanjima. Zbilja smo se potrudili ponuditi raznovrstan program i veseli me da smo postigli zajedništvo i na taj način.“, istaknula je Voditeljica manifestacija Grada Splita, Lorena Šipić.

Klizalište na Prokurativama ili na Mertojaku, na koji će i ove subote voziti posebne Prometove božićne linije, bit će alternativa poslijepodnevnom odmoru nakon kojeg svakako vrijedi ponovno doći u Đardin. S početkom u 17 sati u predivnom ambijentu tog našeg parka, biti će upaljena i treća adventska svijeća, uz svečani program koji će upotpuniti VIS Mihovil.

Razlog više da se odmah nakon toga produži na Pjacu, akustični je koncert Sandija Cenova ispred Stare gradske vijećnice.

„Jedva čekam da se vidimo na Pjaci, bit će to kao nekad davno kada smo tamo nastupili moj udaraljkaš i ja, zato pozivam sve da dođu i da zajedno uživamo u Adventu u Splitu,“ rekao nam je uoči nastupa Sandi Cenov.

Nakon Sandijevog nastupa, voditelji adventskih zona će dati sve od sebe da se ne ide rano doma, od 21 sat Dreamersi nastupaju na Mertojaku, Josip Ivančić na Kampusu, a Centrifuga na Prokurativama. Cjelokupan program Adventa u Splitu pratite na web stranici advent.split.hr.