U subotu se otvara peti Split foto salon, mini-jubilej donosi sjajnu selekciju radova

U subotu, 21. ožujka u 19 sati u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara se peto izdanje Split foto salona, međunarodne fotografske manifestacije koja iz godine u godinu okuplja značajan broj autora/ica iz cijele regije. Ove godine na Salonu je sudjelovalo 122 autora/ica, koji su svoje fotografije prijavljivali u tri natječajne kategorije – slobodna tema crno-bijelo, slobodna tema u boji i tematska kategorija svakodnevno. Sve zaprimljene radove pregledao je i bodovao stručni žiri u sastavu: Leila Topić, povjesničarka umjetnosti, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke fotografije, filma i videa Muzeja suvremene umjetnosti, ujedno predsjednica ovogodišnjeg žirija i kustosica petog izdanja Salona, Aida Redžepagić, fotografkinja, edukatorica i kulturna producentica te osnivačica i izvršna direktorica Sarajevo Photography Festivala, i francuski fotograf Brice Gelot. Zbrojem njihovih pojedinačnih ocjena formirana je rang lista, a 15 najbolje ocijenjenih radova u svakoj od kategorija prošlo je selekciju za izložbu.

U kategoriji slobodna tema crno-bijelo prvu je nagradu osvojila Marija Kordić za fotografiju Gertruda i moj tata, dojmljiv portret njezina oca i njegove ljubimice, kokoši Gertrude. Druga nagrada pripala je osječkom fotografu Samiru Kurtagiću za fotografiju Paralelni svijet, u kojoj most u magli simbolički dijeli dva prostora, vidljivi i nevidljivi. Treća nagrada otišla je Rajanu Miloševiću za fotografiju Lancuni, minimalistički prizor koji otvara prostor za meditaciju o granici između otkrivenog i skrivenog. Pohvalu je još dobila fotografija Jugo zadarskog fotografa Mladena Radolovića.

U kategoriji slobodna tema u boji prvu je nagradu osvojila Sonja Diklić za fotografiju Last Summer, koju Leila Topić u kustoskom tekstu izdvaja kao rad izgrađen na suptilnoj ravnoteži između simetrije i slučajnosti. Druga nagrada pripala je Tomislavu Petkoviću za fotografiju Beach Ready, koja kontrastom između vedrine turističke ikonografije i pomalo apsurdne situacije u kadru djeluje i kao ironičan komentar turističke svakodnevice. Treća nagrada otišla je Almi Štrkljević Matešan za fotografiju Blue 01, svedenu na gotovo apstraktnu igru tijela i vode. U kategoriji kolor pohvalu je dobila Lucija Drača za fotografiju Prije ručka.

U tematskoj kategoriji svakodnevno prvu je nagradu osvojio Nenad Martić za fotografiju Hommage to T. Dabac, koja uspostavlja zanimljiv dijalog između povijesti fotografije i suvremene svakodnevice. Druga nagrada pripala je Vedranu Sminderovcu za fotografiju Soap Opera, duhovitu i vizualno razigranu interpretaciju običnog čina pranja prozora, dok je treću nagradu osvojio Dražen Tirić za fotografiju Daily Life in Viñales, prizor koji na upečatljiv način spaja udaljeno i egzotično s nečim univerzalno prepoznatljivim i svakodnevnim. Prvonagrađena autorica u kategoriji u boji, Sonja Diklić, u kategoriji svakodnevno osvojila je pohvalu za fotografiju Assessment.

Izložba donosi ukupno 45 odabranih radova, a svi zainteresirani ovogodišnju selekciju će moći pogledati do 20. travnja, u radno vrijeme Galerije fotografije. Kako poručuju iz splitskog Fotokluba, peto izdanje manifestacije pokazalo je da Salon iz godine u godinu polako raste i sve jasnije potvrđuje svoj značaj, ne samo unutar fotografske scene nego i za sam grad Split. Peto izdanje pokazuje da Salon ima svoj kontinuitet, svoju publiku i sve prepoznatljivije mjesto na međunarodnoj fotografskoj sceni, ali i u kulturnom životu grada – poručila je ispred Fotokluba Split Ana Žanko, predsjednica udruge.

Peti Split foto salon realiziran je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, a dio je 'Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.' financiranog sredstvima Zaklade Kultura nova.