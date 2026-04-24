U subotu na Bačvicama zaigrajte picigin za mir

Nova civilna flotila krenula je prema Gazi!

Prije nekoliko dana prvi brodovi su isplovili iz Marseillea i Barcelone, a očekujemo da će im se u subotu 25. travnja pridružiti i nova flota sa Sicilije. Tada će isploviti i brod Shireen kojim upravlja kapetanica Morana Miljanović.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kao i prethodne flotile, i ova plovi kako bi se suprotstavila okupaciji i genocidu kojeg Država Izrael — unatoč tzv. prekidu vatre — još uvijek provodi u Pojasu Gaze. Tijekom tog “prekida vatre” ubijeno je stotine Palestinaca, u Gazu ne ulaze dovoljne količine lijekova i hrane, a na Zapadnoj obali buja naseljeničko nasilje. Civilna flotila radi ono što vlade europskih država odbijaju: direktno djeluje protiv genocida i okupacije.

Akcije podrške organiziraju se diljem Hrvatske, zato kao dio koordinirane akcije gradovi na moru - podrška flotilli, pozivamo sve da nam se pridruže u subotu 25. travnja od 12 do 13:30 na plaži Bačvice u Splitu gdje će splitski piciginaši igrati u solidarnosti za flotillu, kapetanicu Moranu, ali prije svega za Palestinke i Palestince izloženima genocidu i drugim zločinima.

Pridružite se ovom mirnom okupljanju, ponesite simbole Palestine i zaigrajte picigin za mir.