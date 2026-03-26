U Stobreču Uskrsni turnir u pickleballu: Više od 50 natjecatelja, stiže i poznato nogometno ime

Na terenima Pickleball kluba 002 u Stobreču u nedjelju, 29. ožujka, održat će se Uskrsni turnir u jednom od najbrže rastućih sportova na svijetu.

Turnir počinje u 10 sati, a prema dosadašnjim prijavama sudjelovat će više od 50 igrača koji će se natjecati u pet kategorija. Prvo su na rasporedu pojedinačni nastupi u muškoj i ženskoj konkurenciji, dok će se od 13 sati igrati turnir mješovitih parova. U poslijepodnevnom dijelu, od 16 sati, na teren izlaze ženski i muški parovi.

Među sudionicima ističe se i nekadašnji igrač Hajduka Marin Ljubić, danas vratar mostarskog Zrinjskog.

Organizatori ističu kako je ovo prilika i za sve one koji se još nisu susreli s pickleballom da ga upoznaju upravo u Stobreču, gdje se nalazi najveći europski centar za ovaj sport. Pickleball se najjednostavnije opisuje kao kombinacija tenisa, badmintona i stolnog tenisa, zbog čega ga mnogi nazivaju i „malim tenisom“.

Riječ je o sportu koji posljednjih godina bilježi ogroman rast popularnosti, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama, a sve više osvaja i europsku publiku. Njegovoj popularnosti pridonosi i činjenica da su ga već isprobali brojni poznati sportaši, među kojima su Marko Livaja, Luka i Mario Vušković, Rok Brajković, Antonio Plazibat i Mili Poljičak.

Uskrsni turnir u Stobreču tako donosi spoj sporta, natjecanja i dobre atmosfere, uz priliku da se iz prve ruke vidi zašto pickleball postaje globalni hit.