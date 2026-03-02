Close Menu

U stanu na sinjskom području pronađeno gotovo tri kilograma crystal metha i četvrt kilograma speeda

Tijekom pretrage stana

Policijski službenici dovršili su novo kriminalističko istraživanje usmjereno na suzbijanje zlouporabe droga. Provedenim postupanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 48-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Pretraga stana i zapljena droge

Tijekom pretrage stana kojim se osumnjičeni koristi na sinjskom području, policija je pronašla i oduzela ukupno 2811 grama droge crystal meth te 255,3 grama droge speed.

Osim droge, policija je tijekom pretrage pronašla i dodatke za povećanje mase droge, vagu za precizno mjerenje te uređaj za vakumiranje.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja 48-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.

