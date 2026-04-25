U stanu izbio požar, pronađeno tijelo starije žene

Policijski službenici I. policijske postaje Rijeka jučer oko 21,30 sati zaprimili su dojavu o požaru stana u Vukovarskoj ulici u Rijeci, u kojem je pronađeno tijelo ženske osobe.

Riječ je o 72-godišnjoj hrvatskoj državljanki, a tijelo pokojnice prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Obavljenim očevidom isključen je tehnički uzrok požara, a uslijed visoke temperature došlo je do oštećenja zidova i drugih predmeta u stanu.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ovog događaja.