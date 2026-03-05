U stanu držao automatsku pušku i streljivo, policija pronašla i marihuanu

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske u suradnji s policajcima Policijske postaje Metković dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Pretraga je provedena jučer, 4. ožujka u poslijepodnevnim satima, temeljem naloga Općinskog suda u Metkoviću. Policija je pretražila stan i druge prostorije koje osumnjičeni koristi na području općine Slivno.

Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su automatsku pušku, osam pripadajućih spremnika za pušku te 534 komada streljiva. Pronađena je i zračna puška čiju nabavu vlasnik nije prijavio nadležnom tijelu.

U stanu su policajci pronašli i tri vrećice s manjom količinom marihuane.

Oružje, streljivo i droga su oduzeti uz potvrdu, a protiv 49-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. Uz kaznenu prijavu, protiv njega su poduzete i prekršajne mjere sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga te Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana.