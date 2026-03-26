Close Menu

U Splitu se u petak održava Križni put „od Gospe do Gospe“: Polazak sa sv. Frane

Križni put predvodit će generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije don Franjo-Frankopan Velić

U Splitu će se u petak, 27. ožujka, uoči Cvjetnice, održati Križni put grada Splita pod nazivom „od Gospe do Gospe“.

Vjernici će se okupiti ispred crkve sv. Frane na obali, odakle je predviđen polazak u 14:30 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Križni put predvodit će generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije don Franjo-Frankopan Velić.

Ovaj pobožni hod, koji se tradicionalno održava u korizmenom vremenu, okuplja brojne vjernike iz Splita i okolice te predstavlja snažan duhovni uvod u nadolazeći Veliki tjedan.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
5
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0