U Splitu se u petak održava Križni put „od Gospe do Gospe“: Polazak sa sv. Frane

U Splitu će se u petak, 27. ožujka, uoči Cvjetnice, održati Križni put grada Splita pod nazivom „od Gospe do Gospe“.

Vjernici će se okupiti ispred crkve sv. Frane na obali, odakle je predviđen polazak u 14:30 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Križni put predvodit će generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije don Franjo-Frankopan Velić.

Ovaj pobožni hod, koji se tradicionalno održava u korizmenom vremenu, okuplja brojne vjernike iz Splita i okolice te predstavlja snažan duhovni uvod u nadolazeći Veliki tjedan.