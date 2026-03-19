U Splitu se predstavlja knjiga posvećena bolnici u Novoj Biloj koja odaje počast liječnicima i medicinskom osoblju koje je spašavalo puk u dolini Lašve

U sklopu 33. Dana Matice hrvatske u Splitu, u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu u četvrtak 19. ožujka 2026. u 19 sati bit će predstavljena monografija o Franjevačkoj bolnici u Novoj Biloj „Bolnica s pečatom“, autora Velimira Bugarina i urednika fra Zorana Livančića. U glazbenom dijelu programa nastupit će Mješoviti zbor Matice hrvatske Split pod vodstvom maestra Andre Čale.

Više od stotinu liječnika i medicinskog osoblja iz splitske bolnice sudjelovalo je u spašavanju ranjenika u bolnici Nova Bila. Ova knjiga počast je njima i svima koji su pomagali u spašavanju hrvatskog puka iz doline Lašve.

Knjigu su zajedno objavile Matica hrvatska Vitez i Split. Prva promocija održana je u Vitezu, a potom su uslijedila uspješna predstavljanja u Zagrebu, Mostaru, Kreševu, Sarajevu i Grudama.

Splitska promocija nastavak je predstavljanja monografije koja tematizira nastanak, djelovanje i značaj Franjevačke bolnice „Dr. Fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj, ustanove koja je u najtežim vremenima postala simbol humanosti, vjere i nade.

Monografija na 280 stranica prikazuje stvaranje i rad improvizirane ratne bolnice koja je, smještena u Franjevačkoj crkvi u Novoj Biloj, tijekom najtežih trenutaka rata postala mjesto spasa za tisuće ranjenika. Knjiga donosi svjedočanstva medicinskog i pomoćnog osoblja, autentične dokumente, fotografije i dojmljive zapise iz vremena kada je „crkva-bolnica“ bila i duhovno i fizičko utočište.

Ova monografija o Franjevačkoj bolnici u Novoj Biloj priređena je nakon tri desetljeća da bi podsjetila na vrijeme u kojemu su franjevci i liječnici zajedno sa ostalim medicinskim osobljem i plemenitim ljudima ostvarili djelo spašavanja svoga naroda u ratnim okolnostima.

Bolne su bile sudbine ljudi, posebno djece, u okolnostima kada su liječnici i franjevci nadljudskim snagama iznalazili razne načine improviziranog djelovanja za bolnicu koja je spasila tisuće života i u kojoj se u ratnom vihoru rodilo blizu pet stotina novih života. Bilo je to mjesto patnje i ponosa u podneblju lašvanske doline, njezinih branitelja, medicinskih djelatnika, liječnika i fratara.

Liječnici duše i liječnici tijela djelovali su na jednom mjestu u crkvi – bolnici. Plodna suradnja ostvarila se u ratnom ozračju između načelnika i zapovjednika centara za zdravstvo te su tako spašeni mnogi životi kroz organizirane transporte teških ranjenika, a potom i liječničkih ekipa.

Nesvakidašnja humanost bila je na djelu kako u Franjevačkoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ tako i pri dolasku ekipa liječnika iz splitskih bolnica i cijele Republike Hrvatske. U takvom ozračju došlo je i do organiziranja humanitarnog konvoja poznatog kao Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Na ukupnom djelu i doprinosu Franjevačke bolnice izgrađena je i nova bolnica koja danas djeluje kao Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“.

Zbog svega toga navedenog ova monografija ima naslov „Bolnica s pečatom“. Ona u sebi sadrži dijaloge sa ranjenicima, djelatnicima, liječnicima i fratrima. Obogaćena je originalnim skeniranim dokumentima, fotografijama i drugim tekstualnim prilozima.

Autor knjige je Velimir Bugarin, urednik fra Zoran Livančić, bivši tajnik Franjevačke bolnice. Knjigu su objavile Matica hrvatska Vitez i Matica hrvatska Split koje su u suradnji s urednikom i autorom i organizatori predstavljanja monografije.