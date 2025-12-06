U Splitu se predstavlja knjiga Glagoljica prije Ćirila i Metoda autora Tomislava Beronića

Promocija knjige "Glagoljica prije Ćirila i Metoda" održat će se u utorak 16. prosinca u 18 sati u Dominikanskom samostanu u Splitu.

Knjigu "Glagoljica prije Ćirila i Metoda" u dvorani Dominikanskog samostana u Splitu, Hrvojeva 2, u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt i Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja" predstavit će autor Tomislav Beronić, Zmaj od Glagoljice, uz moderiranje Nataše Blagaić

U popratnom predavanju pod naslovom "Nakit i ukrasi ilirskih žena kao preteča glagoljice" bit će riječi o arheološkim dokazima u prilog tezi da su glagoljicu stoljećima razvijale žene Japoda, Liburna, Histra, Delmata i drugih ilirskih plemena prema motivima nakita i ukrasa na keramici.