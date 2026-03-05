U Splitu se otvara izložba Sonje Gašperov "Svijet ostaje"

U galeriji Loggia u Splitu u utorak, 10. ožujka u 18 sati otvara se izložba splitske umjetnice Sonje Gašperov pod nazivom „Svijet ostaje“. Izložba se organizira u suradnji Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split i Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata.

Postav će biti otvoren za posjetitelje do 27. ožujka, a moći će se razgledati od ponedjeljka do subote od 16 do 21 sat. Ulaz na izložbu je slobodan.

Posebnost ove izložbe jest naglasak na dječjoj publici. Dio radova postavljen je na visinu prilagođenu dječjoj perspektivi, čime se odstupa od uobičajenog galerijskog postava i prostor se prilagođava najmlađim posjetiteljima.

Kustos izložbe je Ivor Igrec, koji ističe kako projekt polazi od ideje djetinjstva kao specifičnog načina doživljavanja svijeta, prije nego što percepciju oblikuju kulturni obrasci i društveni kodovi.

U središtu radova Sonje Gašperov često se pojavljuju antropomorfne životinje i fantastična bića koja nose ljudske emocije poput melankolije, ranjivosti ili agresije. Takvi likovi kroz autoričin rad služe kao sredstvo istraživanja složenih emocionalnih i identitetskih stanja.

U novijim radovima autorica razvija širi raspon likova, od stiliziranih humanoidnih figura do potpuno zoomorfnih bića, a cijeli ciklus izložbe istražuje način na koji djeca doživljavaju slike, boje i oblike prije nego što im pridaju jasno značenje.

Radovi su postavljeni kao niz malih formata koji zajedno tvore svojevrsni vizualni mozaik, ostavljajući prostor posjetiteljima za osobno tumačenje.

Sonja Gašperov rođena je 1982. u Splitu, gdje je 2006. diplomirala slikarstvo na Umjetničkoj akademiji. Autorica je brojnih stripova i ilustracija, a njezin najpoznatiji strip serijal „Vučine“ objavljen je u pet albuma. Godine 2025. objavljen joj je i strip album „Kapica“.

Dosad je ostvarila četrnaest samostalnih i više od devedeset skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, a dobitnica je i nekoliko nagrada za strip i književnost.