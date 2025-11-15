U Splitu se otvara izložba koja će mnoge ostaviti bez daha: "Ecclesia et Regnum" – znate li koji je najstariji šahirani motiv iz hrvatske povijesti?

Prepoznajete li na kamenim ulomcima uzorak koji je danas duboko utkan u hrvatski identitet? Motiv šahiranih polja, jedno od najprepoznatljivijih obilježja hrvatske heraldike, pojavljuje se još u ranosrednjovjekovnom razdoblju, a dokaz tome skrivaju i ulomci prikazani na novom vizualu Arheološkog muzeja u Splitu. Riječ je o dijelovima ciborija iz Krunidbene crkve sv. Petra i Mojsija u Solinu, poznatije kao Šuplja crkva, gdje je ovaj karakteristični motiv uklesan u kamenu.

Šuplja crkva bila je u 11. stoljeću jedno od ključnih mjesta Hrvatskog Kraljevstva. Upravo se na tom lokalitetu, prema predaji i srednjovjekovnim zapisima, okrunio kralj Dmitar Zvonimir. Ceremonija se, kako se navodi, odvila 8. listopada 1075. ili godinu kasnije, u prisutnosti crkvenih dostojanstvenika. Papin poslanik Gebizon tada je Zvonimiru predao krunu, mač, žezlo i zastavu – simbole vlasti i legitimiteta koji su bili sastavni dio krunidbenih obreda europskih vladara tog vremena.

Otvorene 9. prosinca

Na pronađenim kamenim fragmentima iz crkve u Solinu jasno se uočava uzorak šahiranih polja, motiv koji će stoljećima kasnije postati središnji element grba Republike Hrvatske. Ovi vrijedni ulomci, svjedoci ranosrednjovjekovne umjetnosti, simbolike i državnosti, bit će predstavljeni na izložbi „Ecclesia et Regnum” u Arheološkom muzeju u Splitu.

Izložba pod punim nazivom „Ecclesia et Regnum: Splitski crkveni sabori 925. i 928. godine” otvara se 9. prosinca 2025. u 19 sati, a posjetiteljima će donijeti uvid u jedno od najvažnijih razdoblja hrvatske rane povijesti te naglasiti ulogu Splita i Solina kao središta crkvene i političke moći.