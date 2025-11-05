U Splitu se otvara izložba Duvno polje – kraljevsko prijestolje: Suvremeni hommage kralju Tomislavu

U četvrtak, 6. studenog u 19:30 sati, u Sveučilišnoj galeriji Sveučilišta u Splitu (Kampus) bit će otvorena izložba pod nazivom „Duvno polje – kraljevsko prijestolje: Suvremena interpretacija predaje o krunidbi kralja Tomislava“, u sklopu obilježavanja jubileja 1100 godina Hrvatskog kraljevstva.

Izložbu organizira Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Split, uz suorganizatore Udrugu za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“, Sveučilište u Splitu – Sveučilišnu galeriju te Ogranak Matice hrvatske u Splitu.

Pokrovitelji su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija, Hercegbosanska županija i Općina Tomislavgrad.

Umjetnički hommage hrvatskom kralju

Autor izložbe je dr. sc. o. Zvonko Martić, OCD, dok su autori likovnog postava akademik Tomislav Buntak i Jasmin Fazlagić, umjetnički fotograf.

Projekt „Stećka“ kroz izložbu, monografiju i video animaciju na suvremen način približava lik i simboliku kralja Tomislava, jednog od najvažnijih vladara hrvatske povijesti.

Postav uključuje novo dizajnirane kraljevske insignije i odjeću, djela suvremenih slikara inspirirana pejzažima Duvanjskog polja i okolice, te umjetničke fotografije povijesnog uprizorenja krunidbe.

Poveznica domovine i izvandomovinstva

Organizatori ističu kako sudjelovanje hrvatskih institucija iz Bosne i Hercegovine pokazuje da je obilježavanje 1100 godina Hrvatskog kraljevstva potpuno jedino ako uključuje i Hrvate izvan granica Republike Hrvatske.

“Hrvati u Bosni i Hercegovini čuvaju uspomenu na Rex Croatorum kao simbol preko kojeg su očuvali identitet i baštinu,” poručuju iz Udruge „Stećak“.

Ulaz na izložbu je slobodan.