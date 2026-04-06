U Splitu se nastavlja program pomoći djeci: "Dajmo im šansu" ponovno na Gripama

Nakon uskrsne stanke u Splitu se nastavlja program individualne podrške djeci u učenju „Dajmo im šansu“, koji provodi ANA – Udruga za pomoć djeci i obiteljima. Aktivnosti će se održati u četvrtak, 9. travnja, od 16 do 18 sati u prostoru Gradskog kotara Gripe.

Program je namijenjen osnovnoškolcima kojima je potrebna dodatna pomoć u razumijevanju gradiva, rješavanju zadataka i razvijanju radnih navika. Kroz individualni pristup djeca dobivaju priliku učiti vlastitim tempom, bez pritiska, uz podršku i ohrabrenje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Organizatori ističu kako je povratak aktivnosti nakon blagdanske stanke posebno važan jer djeci ponovno pruža mjesto gdje mogu dobiti dodatna pojašnjenja i sigurnost u učenju.

Naglasak na individualnom radu

Snaga programa, kako navode iz udruge, upravo je u individualnom pristupu svakom djetetu. Djeca na susrete mogu donijeti bilježnice, udžbenike i zadatke koji im stvaraju poteškoće, a kroz zajednički rad lakše savladavaju gradivo.

Takav oblik rada ne doprinosi samo boljem školskom uspjehu, već i razvoju samopouzdanja, koncentracije i pozitivnog odnosa prema učenju.

Kontinuitet podrške u Splitu

Program se u Splitu provodi kontinuirano, što djeci i roditeljima daje osjećaj sigurnosti i dostupnosti pomoći u lokalnoj zajednici.

Predsjednica udruge Ana Duga istaknula je kako je cilj programa djeci pružiti podršku i pokazati im da nisu sama kada im je potrebna pomoć u učenju.

Poziv roditeljima i djeci

Iz Udruge ANA pozivaju svu djecu i roditelje da se uključe u program i iskoriste mogućnost dodatne podrške u sigurnom i poticajnom okruženju.