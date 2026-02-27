U Splitu prikazan film u kojemu glumi Thompsonova kći

Povijesno-biografska priča o Divi Grabovčevoj - posljednjih je mjeseci izazvala veliku buru, a sinoć je film "Diva" doživio splitsku projekciju. Dvorana Lora, pola sata prije projekcije, bila je već puna, interes publike za film je ogroman, a tomu pridonosi i činjenica da u njemu glumi kći Marka Perkovića Thompsona.

Nakon međunarodnog predstavljanja na finskom festivalu u Cannesu i premijere u Mostaru, splitska publika s nestrpljenjem je očekivala projekciju o priči koja već stoljećima balansira između povijesti i legende.

Thompsonova pjesma "Diva Grabovčeva" ovu je legendu dodatno približila publici, a njegova kći Diva Marija Perković igra ulogu pastirice.

Diva Grabovčeva bila je hrvatska mučenica i djevica iz okolice Rame. U Rami se stoljećima gajilo sjećanje na još nekoliko ženskih mučenica, koje su smrću platile opiranje turskim silnicima koje je privukla njihova ljepota.