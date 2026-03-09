U Splitu predstavljanje knjige o životu na jedrenjaku u 19. stoljeću: "Dnevnik pomorskog časnika – stranice morem natopljene"

U utorak, 10. ožujka u 18 sati održat će se predstavljanje knjige “Dnevnik pomorskog časnika – stranice morem natopljene” autorice Tee Marinović. Riječ je o prijevodu izvornog časničkog brodskog dnevnika vođenog tijekom putovanja jelšanskog jedrenjaka Genitor Nicolò od 1858. do 1860. godine.

Dnevnik je vodio pomorski časnik Antonio Duboković Nadalini (1838.–1894.), brat kapetana Nike Dubokovića Nadalinija (1834.–1912.), koji je u tom razdoblju zapovijedao brodom.

Pogled u svakodnevicu jedrenjačke plovidbe

Dnevnik Antonija Dubokovića Nadalinija pruža autentičan uvid u izazove upravljanja jedrenjakom, ali i u složene okolnosti pomorske trgovine 19. stoljeća. Kroz prijevod dnevničkih zapisa i stručna objašnjenja autorica Tea Marinović prikazuje vještinu upravljanja jedrenjakom i organizacije života na brodu, gdje su posada i časnici često bili suočeni s opasnostima koje su ih dovodile do krajnjih granica izdržljivosti.

Iako je dnevnik dijelom tehničke naravi, on istodobno donosi živopisnu sliku jedrenjačke plovidbe. Može se čitati i kao svojevrsni priručnik koji čitatelja upoznaje s vjetrovima, jarbolima i jedriljem, konopima i sidrima, dijelovima broda te dužnostima posade.

Jedrenjaci i trgovina 19. stoljeća

Zapisi iz dnevnika otkrivaju i širi kontekst pomorske trgovine tog vremena. Uobičajeni tereti jedrenjaka bili su žito i ugljen, a plovidbene rute vodile su od Crnog mora prema Atlantiku i Ujedinjenom Kraljevstvu. Time se jasno vidi važna uloga pomorstva u transportu hrane za globalno tržište te ugljena potrebnog za industriju, željeznicu i parobrodarstvo.

Zanimljivo je kako su jedrenjaci, prevozeći ugljen za potrebe parobroda, zapravo pridonosili razvoju tehnologije koja je postupno smanjivala njihovu vlastitu ulogu u pomorskom prometu.

Predstavljači knjige

Knjiga je objavljena u nakladi Muzeja općine Jelsa (Jelsa Municipal Museum). Na predstavljanju će o njoj govoriti recenzent dr. sc. Mladenko Domazet te urednik i kustos Muzeja općine Jelsa Duje Dorotka.