U Splitu predstavljanje knjige o povijesti hrvatske brodogradnje

Hrvatski pomorski muzej Split i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu organiziraju predstavljanje knjige “Putovanje kroz povijest hrvatske brodogradnje”.

Predstavljanje će se održati u srijedu, 15. travnja 2026. godine u 19 sati u prostoru Hrvatskog pomorskog muzeja na Gripama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Autori knjige su izv. prof. dr. sc. Neven Hadžić i prof. dr. sc. Rajko Grubišić, a uz njih će knjigu predstaviti dr. sc. Boris Ljubenkov i dr. sc. Zoran Kunkera.

Sveobuhvatan pogled na brodogradnju

Riječ je o djelu koje na cjelovit način prikazuje razvoj hrvatske brodogradnje, od njezinih ranih početaka pa sve do suvremenih izazova.

Knjiga obrađuje različita razdoblja, uključujući razvoj drvenih jedrenjaka, pojavu parobroda, tehnološki napredak u konstrukciji brodova, ali i utjecaj političkih i gospodarskih okolnosti na ovu važnu industriju.

Cilj autora je približiti široj javnosti stvarni značaj i postignuća hrvatske brodogradnje te pružiti uravnotežen pogled na njezin razvoj.

Autori i predstavljači

Neven Hadžić izvanredni je profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje predaje kolegije vezane uz tehnologiju brodogradnje.

Rajko Grubišić dugogodišnji je profesor istog fakulteta, a tijekom karijere predavao je niz stručnih kolegija i bio glavni urednik časopisa Brodogradnja.

O knjizi će govoriti i Zoran Kunkera, stručnjak s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u brodogradnji, te Boris Ljubenkov, profesor na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Poziv građanima

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu na predstavljanje i upoznaju se s bogatom i složenom poviješću hrvatske brodogradnje.