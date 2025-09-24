U SPLITU OTVOREN OSMI MEDITERANSKI FESTIVAL KNJIGE "Ovakve manifestacije čine naše društvo boljim"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u srijedu je otvorila 8. Mediteranski festival knjige, koji će se do nedjelje, 28. rujna održavati u Velikoj dvorani splitskog SC Gripe, kao jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija u Splitu. Festival se održava u organizaciji Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, te pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

Potpredsjednik HGK Dragan Kovačević izrazio je zadovoljstvo partnerskim odnosom s Ministarstvom kulture i medija, Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Splitom. Istraživanja HGK pokazuju zaustavljanje trenda pada čitanja u Hrvatskoj, što potvrđuje važnost svih aktivnosti koje se na tom polju provode, a brojnost nakladnika i očekivanih više od 20 tisuća posjetitelja najbolji su dokaz tome.

"Nakladništvo je važan segment hrvatskog gospodarstva, kad govorimo o ekonomiji znanja i inovacijama", rekao je.

Predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina istaknuo je da se 8. MFK oslonio na dvadesetak tisuća posjetitelja prošle godine, uz očekivani trend rasta ove godine. Uz posjećenost drugih sajmova i festivala, može se reći da u Hrvatskoj imamo više od 200 tisuća ljudi zainteresiranih za književnu produkciju.

"Ovakve manifestacije čine naše društvo boljim", rekao je, dodajući da se ovakav festival ne može svoditi samo na komercijalnu dimenziju, zbog čega daje priliku svima koji se u Hrvatskoj bave knjigom, od beletristike, preko publicistike do stručne literature. Posebno je istaknuo regionalnu dalmatinsku dimenziju MFK, od promoviranja dijalekata do velikog nastupa Splitskog kantuna s 19 splitskih nakladnika.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, pak, kaže da Festival ima i imat će punu podršku Grada, jer "čitanje je jedna vrsta veselja". Stoga će Grad nastaviti s ulaganjima u kulturi kako bi na taj način promovirao tu dimenziju Splita.

Pročelnik za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije i županov izaslanik Tomislav Đonlić također je potvrdio dosadašnju potporu SDŽ Festivalu, ali i buduće aktivnosti na promociji knjige i čitanja među mladima u čemu MFK ima aktivnu ulogu.

U svome obraćanju ministrica Obuljen Koržinek rekla je da je kontinuirano povećanje interesa za knjigom potvrda stvaranja društvene klime za što Ministarstvo kulture i medija svojim ulaganjima daje veliki doprinos.

"Ulažemo u sajamske manifestacije, programe promicanja čitanja, knjižnice, u knjižare..., a posebno u programe kojim približavamo knjigu područjima na kojima je knjiga teže dostupna", rekla je, dodajući da su promocija čitanja i učenja put i u bolje razumijevanje današnjeg izazovnog svijeta, i put kojim se - bez obzira na sve razlike - može dati doprinos boljem društvu.

U sajamskom dijelu MFK sudjeluje više od 50 izdavača, dosad najviše, koji će svoja izdanja ponuditi po festivalskim cijenama, potvrđujući MFK kao, uz Interliber, najveću smotru nakladnika u Hrvatskoj.

Program, pak, nudi desetke promocija novih izdanja hrvatskih i stranih spisateljica i spisatelja, a urednici su i ove godine Kruno Lokotar, Katja Grcić i Patricija Horvat. Bogati program za djecu - brojne radionice, čitanja knjiga, igraonice... - kreirala je Kate Bošković. Kompletan program, kao i sve druge važne informacije o Festivalu dostupni su na web stranicama Mediteranskog festivala knjige www.mfk.hr.

Za glazbenu podlogu otvaranja pobrinuo se duo Fascination, violinistica Tanja Čudina Bratković i pijanist Tonči Tranfić, a svečanost je moderirala Katarina Baretić.

Osmi Mediteranski festival knjige traje do 28. rujna, ulaz je besplatan, a radno vrijeme je u srijedu, četvrtak i nedjelju od 10 do 20 sati, a u petak i subotu od 10 do 21.

Odmah nakon otvaranja, u dvorani na Gripama predstavljen je program Ministarstva kulture i medija "Rođeni za čitanje", u okviru kojeg se u suradnji s pedijatrijskim ordinacijama iz cijele Hrvatske promovira razvijanje kulture čitanja među najmlađima.

Kako se čulo na prezentaciji, čitanje djeci od najranije dobi, i kasnije razvijanje njihovih čitalačkih navika oblikuje djetetovu budućnost i najbolja je priprema za školu. Stoga se na panelu u sklopu MFK razgovaralo baš o važnosti čitanja u prvim godinama života, uspostavljanju rutine čitanja u obitelji, utjecaju čitanja na razvoj jezika, pažnje i emocionalne povezanosti, te štetnim učincima prekomjernog korištenja ekrana u najranijoj dobi, uz iskustva iz pedijatrijskih ordinacija, vrtića i logopedskih praksi.

Na skupu su sudjelovali pedijatrica dr. Marija Radonić, idejna začetnica programa Rođeni za čitanje, Maja Zrnčić, voditeljica Službe za razvoj publike u Ministarstvu, odgajateljica Ecija Budić, logopedica Ivana Kujundžić, te pedijatrica dr. Blanka Labura, uz moderiranje Tanje Mravak.

Inače, tijekom festivala, najmlađi posjetitelji moći će uživati i u posebnom dječjem programu: kamišibaj predstavama nastalim prema slikovnicama Moj medo i Što sve danas moram napraviti. Na festivalskom štandu programa Rođeni za čitanje posjetitelji će moći saznati zašto je čitanje od najranije dobi ključno za djetetov razvoj. Također, najmlađima će čitati srednjoškolci, donoseći inspirativan susret dviju generacija. Organizirat će se i informativni susret programa Rođeni za čitanje s pedijatrima Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Inače, zahvaljujući programu Rođeni za čitanje do sredine 2025. godine poklonjeno je više od 55 tisuću slikovnica, a u Programu sudjeluje 220 pedijatara iz 90 gradova iz svih hrvatskih županija.