Danas se u neke kotline vratio opasni proljetni mraz. Stižu stabilni dan, ali 1. svibnja možda donosi naglo zahlađenje

Proteklih dana naše je područje preplavila hladnija zračna masa, prekinuvši tako niz iznimno toplih proljetnih dana od kojih su pojedini bili na rubu dnevnih temperaturnih rekorda. Tako nagli dolazak topline mnogima nije “sjeo” jer ljudskom organizmu treba neko vrijeme da privikne na tako nagli prelazak iz “zimskog” u gotovo “ljetno” okruženje.

Ipak, ciklona je zadnjih dana donijela pad temperature, ponegdje i značajne oborine, a na Jadranu buru. Međutim, tek je slabljenjem bure noć iza nas bila vrlo hladna za dio godine. Naime, u dijelu zemlje je zabilježen mraz, a temperature zraka na standardna 2 metra iznad tla u dijelovima Like, Dalmatinske zagore i središnje Hrvatske bile su 0°C ili čak niže.

Najhladnije je jutro bilo u Brezovcu (Lukići) u Lici gdje je izmjereno čak -5,3°C. Ravna Gora, Vranovine, Jelvica i Tuk Vojni su mjerili -3°C, a Zrnići na Bjelolasici, Ličko Cerje, Cerovačke špilje, Stajnica, Mrkopalj, i Gračac su mjerili -2°C.

Hladno je bilo i u kotlinama Dalmatinske zagore. Nisko je bilo najhladnije s -1,3°C. Dolića Draga je zabilježila -0,6°C, Sinjal na Dinari -0,3°C, Svib -0,1°C, Donja Tijarica 0,1°C, Grohotsko polje na Šolti 0,5°C itd. Treba naglasiti da je pri tlu i nekoliko stupnjeva hladnije, a mraz o ovom dijelu godine nikako nije poželjna pojava, osobito u poljoprivredi.

Velik dio obale i otoka bio je izuzet posebne hladnoće pa su tamo jutrošnje minimalne temperature zraka bile dvoznamenkaste, ponegdje i do 16 stupnjeva.

Slijedi nam niz stabilnih. Još danas vjetrovito, osobito popodne na moru kada će biti pojačanih udara tramontane. Bez obzira na hladno jutro, danju će biti toplo, u većini predjela preko 20 u najtoplijem dijelu dana.

Dani vikenda proći će u znaku sunčanog vremena bez značajnog vjetra. Iako će jutra biti prohladna, osobito u Zagori, neće biti hladno kao danas. Dani ugodno topli.

Vrlo slično vrijeme nas očekuje veći dio sljedećeg tjedna. Sunčano uz ugodne temperature zraka. Upravo oko 1. svibnja moguć je prodor nove količine hladnijeg zraka, pa opasnost od jutarnjeg mraza u dijelovima zemlje još nije gotova.