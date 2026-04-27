U Splitu oduzeto vozilo višestrukom prekršitelju: Vozio bez dozvole i odbio test na drogu

Policija je u Splitu uhitila 39-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da je počinio više teških prometnih prekršaja, a sud mu je odredio zadržavanje i uputio ga u zatvor.

Kontrolom u petak navečer policijski službenici utvrdili su da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova te mu je na snazi zabrana upravljanja. Uz to, odbio je testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Riječ je o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je u posljednje tri godine šest puta pravomoćno kažnjen, od čega pet puta zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Policija ga je uhitila i privela na sud, a pritom mu je oduzeto i vozilo kojim je počinio prekršaje. Sudu je predloženo određivanje zadržavanja, izricanje kazne zatvora u ukupnom trajanju od 45 dana te nova zabrana upravljanja vozilom, kao i trajno oduzimanje vozila.

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana kako bi se spriječilo daljnje činjenje prekršaja, nakon čega je predan u zatvor. Odluka o kazni bit će donesena naknadno.