U Splitu održana radionica koja mijenja budućnost mediteranske poljoprivrede: “Ovaj institut dobiva najmodernije laboratorije u regiji“

Na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu održana je u ponedjeljak stručna radionica „Povezivanje znanosti i prakse“, koja je okupila vodeće stručnjake, vinare i maslinare iz cijele Dalmacije. Događanje je organizirano u sklopu velikog projekta modernizacije Instituta, uključujući izgradnju nove zgrade Centra za naprednu analitiku – investicije koja donosi najnaprednije biokemijske, genetske i metabolomičke laboratorije na području južne Hrvatske.

Ravnateljica Instituta, dr.sc. Katja Žanić, istaknula je kako se modernizacijom stvara temelj za novu fazu razvoja institucije.

“Institut više od 130 godina održava snažnu vezu s proizvođačima loze i masline – i upravo tu tradiciju sada podižemo na novu razinu. Veliki infrastrukturni projekt omogućuje nam uspostavu suvremenih laboratorija u Centru za naprednu analitiku i otvara prostor za intenzivniju suradnju s gospodarstvom. Naša je ambicija snažnije se pozicionirati međunarodno, privući mlade istraživače i razvijati projekte koji donose stvarne rezultate proizvođačima. Cilj nam je brži, precizniji i dostupniji transfer znanja. Sve što radimo usmjereno je prema otvorenoj znanosti i primjeni koja daje vrijednost sektoru”, kazala je Žanić dodajući kako ova infrastruktura omogućuje razvoj ambicioznih projekata, suradnju s mladim istraživačima i jače povezivanje znanosti s praksom što je prepoznato kao strateški prioritet.

Iz sektora maslinarstva došla je snažna podrška ovakvim inicijativama.

Domagoj Živković, predsjednik Udruge maslinara i uljara Šibensko-kninske županije „Ultra extra“, naglasio je važnost zajedničkog okupljanja proizvođača iz cijele regije.

“Prvi put smo se okupili ovako široko – vinari i maslinari iz cijele Dalmacije. Ljudi s Instituta iznimno nam pomažu u praksi, praktički su nam lijeva i desna ruka, Nadam se da je ovo samo početak suradnje i partnerstva između Instituta i gospodarstvenika”, rekao je Živković, ističući kako svaka ovakva radionica donosi konkretne smjernice i rješenja koja nam odmah pomažu u radu na terenu vjeruje da će ova suradnja biti dugoročna.

Znanstveni dio radionice sastojao se od niza specijaliziranih predavanja u kojima su istraživači Instituta predstavili najnovije rezultate iz područja genetike, analitike i istraživanja kvalitete proizvoda. Sudionici su imali priliku čuti izlaganja o genetskim izvorima masline, metabolitima u maslinovu ulju i elementarnom sastavu poljoprivrednih proizvoda, nakon čega je uslijedilo predavanje dr.sc. Gorana Zdunića o genomici vinove loze. On je sudionicima približio kako suvremene genetske metode otvaraju nove mogućnosti za razumijevanje otpornosti i prilagodbe sorti.

“Genomika nam omogućuje da precizno prepoznamo otpornije klonove, razumijemo gene važne za sušu te kvalitetnije odgovaramo na izazove Mediterana poput bolesti i toplinskih stresova. Ovakve radionice pomažu nam uskladiti istraživanja s potrebama proizvođača i jasnije definirati prioritete. Naš cilj je optimizirati tehnologije uzgoja kako bismo osigurali stabilne prinose, kvalitetnije grožđe i bolji ekonomski učinak”, rekao je Zdunić te dodao kako ovakvi podaci omogućuju proizvođačima planiranje dugoročnih strategija uzgoja i prilagodbi klimi, što je danas neizostavan dio održivog vinogradarstva.

Posebnu pozornost izazvalo je predstavljanje laboratorija za metabolomiku koje je održala dr.sc. Maja Jukić Špika.

“Laboratorij za metabolomiku pruža proizvođačima alat za prepoznavanje specifičnih spojeva koji oblikuju kvalitetu i identitet njihovih proizvoda. Analiza metaboloma može otkriti probleme kojih nisu ni svjesni i pomoći u stvaranju dodane tržišne vrijednosti. Naša je namjera približiti ovu metodu sektoru i pokazati da napredna analitika može biti ključni element razvoja brenda i inovacije. Time znanost postaje konkretna potpora gospodarstvu”, istaknula je Jukić Špika te dodala kako analize često otkriju probleme kojih proizvođači nisu ni svjesni, ali i daju jasne smjernice kako poboljšati kvalitetu. Očekivanja su da će novi laboratorij ubrzati razvoj autentičnih, znanstveno potvrđenih proizvoda.

S obzirom na predstojeću modernizaciju, radionica je poslužila kao jasan pokazatelj smjera u kojem Institut ide – prema stvaranju tehnološki najopremljenijeg agronomskog središta u Dalmaciji. Novi Centar za naprednu analitiku omogućit će da se znanstveni rezultati brže pretaču u praksu, od praćenja zdravstvenog stanja nasada do razvoja novih proizvoda i optimizacije procesa prerade.

Radionica je tako potvrdila da mediteranska poljoprivreda ulazi u razdoblje u kojem znanost postaje nezaobilazan alat konkurentnosti. Sinergija Instituta, proizvođača i nove analitičke infrastrukture otvara put stvaranju modernog, održivog i međunarodno prepoznatljivog agrarnog ekosustava Dalmacije.