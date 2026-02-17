U Splitu nova akcija darivanja krvi: Poziv građanima da daruju “zlatnu kap”

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Split organizira terensku akciju darivanja krvi namijenjenu zaposlenicima uprave i samouprave.

Akcija će se održati u srijedu, 18. veljače, u vremenu od 9 do 13 sati, u zgradi Splitsko-dalmatinske županije na adresi Ulica Domovinskog rata 2, na četvrtom katu.

Organizatori pozivaju sve građane dobre volje da se odazovu u što većem broju i sudjeluju u ovoj humanitarnoj akciji. „Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap“, poručili su.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina.