U Splitu nestao muškarac, policija moli građane za pomoć

Policija traga za Juricom Goretom (1979.) koji je nestao 4. ožujka na području Splita. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

Goreta ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Podstrani. Prema dostupnim podacima visok je oko 185 centimetara, vitke je tjelesne građe i ima gustu kosu. Kao osobiti znak navodi se da nosi naočale za vid.

U trenutku nestanka bio je odjeven u sivu majicu, crne hlače i crne tenisice s narančastim potplatom.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192.