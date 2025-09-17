GOTOVA DNK ANALIZA U Splitu nakon 13 godina otkriven identitet žrtve: Sin uhićen za brutalno ubojstvo oca

Gotova je DNK analiza i službeno je potvrđeno kako je muškarac iz Splita čiji su posmrtni ostaci nađeni na Zenti i Žnjanu Uroš Tičinović, rođen 1922. godine. U trenutku smrti u listopadu 2012. godine imao je 90 godina, piše Slobodna Dalmacija.

Njegov sin B.T. (57), koji je zatečen u stanu na adresi Držićeva 5 u Splitu, u kojem su obojica živjeli, uhićen je i sumnjiči se za teško ubojstvo oca. Prema navodima kaznene prijave, oca je ubio, raskomadao tijelo sjekirom, umotao dijelove tijela i glavu u novinski papir i najlon, te skrio na više mjesta.

Prvi dio tijela nađen je na Žnjanu 8. listopada 2012. godine, ljudska noga u plastičnoj vrećici u poodmakloj fazi raspadanja. Tjedan dana kasnije na Zenti je na lukobranu nađeno poluraspadnuto tijelo. Sljedećih 13 godina nije bio poznat identitet muškarca čiji ostaci su nađeni.

U tom periodu B.T. je nastavio živjeti u stanu na koji je njegov otac imao pravo kao zaštićeni najmoprimac i primao njegovu mirovinu. Stoga će osim za najteži krvni delikt, biti prijavljen i za prevaru na teret Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nakon što je vlasnica stana zatražila provjeru od policije tko živi u njenom stanu, s obzirom na to da bi Uroš Tičinović danas imao 103 godine, razotkrio se identitet pokojnika te sumnje u kaznena djela. Od muškarca zatečenog u stanu uzet je DNK uzorak i uspoređen s uzorkom uzetim s tijela pokojnika 2012. godine.

Potvrđeno je kako se radi o bliskim srodnicima i policija je uhitila B.T.-a, koji je na dan njihovog dolaska u stan završio u bolnici jer mu je pozlilo. Po izlasku s liječenja je nad njim su inspektori Službe općeg kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske, koji su i povezali muškarca u stanu sa stravičnim pronalaskom prije 13 godina, proveli kriminalističko istraživanje te će biti priveden na državno odvjetništvo.

Smatra se kako se radi o teškom ubojstvu, što je kvalificirani oblik tog kaznenog djela, jer je B.T. usmrtio bliskog srodnika tj. roditelja. za navedeno kazneno djelo zapriječena je dugotrajna kazna zatvora do 40 godina. Jedna od indicija da je počinio zločin bila je i što je službeno promijenio ime i prezime, piše Slobodna Dalmacija.