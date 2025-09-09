Splitska policija riješila misterij raskomadanog tijela pronađenog na Zenti

Provjeravajući što je s vlasnikom osobne iskaznice koja je davno istekla, splitska policija otkrila je identitet raskomadanog leša koji je pronađen u listopadu 2012. godine na lukobranu lučice Zenta, piše Dalmatinski portal.

Osoba je preminula, ali smrt nije bila prijavljena. Sin pokojnika nastavio je primati njegovu mirovinu. Nalazi se hospitaliziran u splitskoj bolnici, a policija mu čuva sobu i čekaju da završi liječenje kako bi proveli kriminalističko istraživanje.

Za sada je sve još u fazi 'izvida' tako da nema službenih priopćenja o slučaju, kao ni informacija za koja će sve kaznena djela osumnjičiti sina pokojnog. Prevaru HZMO-a zasigurno.

Nakon što je pronađeno raskomadano tijelo, policija je pretpostavljala da se radilo o slabo pokretnom ili nepokretnom muškarcu. Imao je osam slomljenih rebara pa je patolog posumnjao na nasilnu smrt.

Prvo je pronađena noga zapakirana u plastičnu vrećicu, a nakon osam dana nađen je i leš bez glave i nogu. Glava u vrećici pronađena je dan kasnije.

Patolog je procijenio kako je noga u moru bila pet do šest dana i kako nije medicinski amputirana.