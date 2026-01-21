U Splitu krenula s radom prva pametna kamera za nadzor prometa, evo na kojoj lokaciji

Grad Split započeo je postupno uvođenje sustava pametnog nadzora prometa u okviru europskog projekta ELABORATOR, usmjerenog na razvoj održive urbane mobilnosti i klimatski neutralnih gradova.

Od ovog mjeseca u punu primjenu ulazi sustav pametnih kamera za nadzor nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Kamera postavljena na lokaciji Prerada već je aktivna te bilježi prekršaje, osobito na kolniku, nogostupima i autobusnim stajalištima. Postavljanje i aktivacija preostalih kamera u Ulici Domovinskog rata i Zagrebačkoj ulici planirani su do kraja veljače, o čemu će građani biti pravodobno obaviješteni.

Uvođenjem ovog sustava Grad nastoji povećati sigurnost pješaka i svih sudionika u prometu, osigurati nesmetano odvijanje javnog prijevoza te zaštititi pješačku i autobusnu infrastrukturu, uz poboljšanje protočnosti prometa i kvalitete javnog prostora.

U sklopu projekta provedene su i dodatne mjere uređenja dijeljene prometne infrastrukture, uključujući unaprjeđenje pješačkih površina i biciklističkih staza, reorganizaciju parkiranja te ozelenjavanje javnih prostora.

Kombinacijom pametnih tehnologija i urbanističkih zahvata, Grad Split nastavlja s provedbom mjera održive mobilnosti s ciljem stvaranja sigurnijeg, funkcionalnijeg i dostupnijeg grada za sve građane.