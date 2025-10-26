U Splitu je pokušao ubiti dvije žene, a vlastitog djeda je ubio i zakopao u šumi. Nastavljeno mu je suđenje

U revijalnom tonu na Županijskom sudu u Velikoj Gorici nastavljeno je suđenje Aleksandru Niševiću (32), Glinjaninu optuženom da je 2019. ubio vlastita djeda Miloša (89) i njegovo raskomadano tijelo zakopao u šumi nadomak kuće. Inače, riječ je o mladiću koji najbolje godine svoga života provodi po ćelijama hrvatskih kaznionica jer trenutno, dok mu se sudi za teško ubojstvo, služi kaznu od 11 i pol godina zatvora zbog pokušaja ubojstva dvije žene u Splitu 2021. te usput vodi preko 15 stegovnih postupaka u kaznionici i još dva druga kaznena postupka.

Prije mjesec dana na početku suđenja za monstruozni svirepi zločin, a koje inače traje od početka 2023. i delegirano je sa sisačkog suda na velikogorički, izbjegavao se očitovati o krivnji tražeći odgodu radi bolje pripreme. Pa mu je sutkinja u jednom trenutku čak i očitala bukvicu istaknuvši, među ostalim, da sudnica nije tržnica i da je imao dovoljno vremena za sve, piše Jutarnji list.

Nastavno na to, a obzirom da su se promijenili članovi vijeća, rasprava je prekjučer formalno počela ispočetka pa je Nišević ponovno upitan kakav stav sada zauzima o krivnji, na što je odlučno rekao da nije kriv.

Nakon toga je ispitan svjedok Damir L. koji se imao prilike u nekoliko navrata, zahvaljujući svom prijatelju, susresti s Niševićem, a u sudnici mu je u pojedinim trenucima okrivljeni digao tlak.

Odgovarajući na pitanja Niševićeva odvjetnika Tomislava Kesera kada je zadnji put konkretno vidio Niševića i je li mu ikad pričao da je bio u zatvoru, Damir L. je kazao da misli da je zadnji susret bio krajem ljeta 2019., da mu je došao u posjet i da je dva puta prenoćio, jednom s prijateljem Gordanom Lj., a drugi put s curom.

- S Aleksandrom nisam pričao o zatvoru, ali mi je to rekao Gordan kao i da ga se trebam pripaziti jer je kriminalac. Ja njegov život ne znam. Nije kod mene puno puta došao. Jednom mi je bio ostavio sivi ruksak kao i parfeme da mu pričuvam, ali kako se nije pojavljivao duže, sve sam bacio. U njemu su bile i neke vakumirane salame. Jednom ga je policija kod mene tražila, ali ga tada nije bilo – prisjetio se Damir L. pa je odvjetnika dalje zanimalo je li mu optuženi ikada rekao zašto je odlučio spavati baš kod njega.

- Pitajte to njega. On nije moj prijatelj. Ostavio je taj ruksak i bio je došao s nekom malom. A kad je došao s Gordanom, prvi put sam Aleksandra tada vidio u životu. Inače, Gordan, s čijim sam roditeljima bio dobar, mi je gro takvih ljudi dopeljao. Bave se drogom, konzumiraju alkohol i sve sam to odlučio najuriti. Gordan mi nije rekao odakle zna Aleksandra. Samo mi je kazao: ‘To je moj prijatelj‘. On je valjda išao po dućanima krasti, a meni nije polagao račune gdje odlazi nakon što ode od mene. Između prvog susreta i tog ostavljanja ruksaka s robom unutra kada je došao s curom prošlo je nekih mjesec do mjesec i pol. Kod mene je Aleksandar ukupno bio tri ili četiri puta. A kad mi je ostavio taj ruksak, posudio sam mu bio 100 kuna koje mi do danas nije vratio – odgovorio je dalje Damir L.

Potom je Nišević došao na red sa setom svojih pitanja pa se obratio svjedoku da slobodno sjedne jer je bolestan, ali i jer će imati puno za pitati.

- Ispričavam se što su vas zvali na ovaj sud. Dakle, ovo što ću vam sada reći ništa ne utječe na vas. Sjećate li se kad sam bio kod vas uhićen 2017. godine? - zanimalo je Niševića i dobio odgovor: ‘Ma koja 2017.? Ne pričaj gluposti‘.

Na to je reagirala tužiteljica ukazavši kako okrivljeni uvjerava svjedoka u tvrdnje.

- Bio je civilni auto došao na tu njegovu adresu gdje su me uhitili i odveli u zatvor u Bjelovar – dopunio se Nišević pa je svjedok odmah burno reagirao: "Nije točno! Ti si s policijom 2019. došao njihovim autom kod mene. Samo ti govori kaj hoćeš! Došao si sa civilnom policijskom Škodom, čovjek iz tog auta mi se predstavio kao policajac. Aleksandar nije uhićen na mojoj adresi!"

Nišević je dalje nastavio podsjećati svjedoka o davnim vremenima.

-Sjećate li se, jer ja se sjećam, da ste 2019. uređivali i kitili bor? - upitao ga je optuženik.

- Ako kitim bor, onda ga kitim u prosincu. Kod mene nisi bio za vrijeme blagdana. To su opće gluposti. Ma kakav 12. mjesec! Ja sam znao bor čak imati okićen i cijelu godinu i sav se od težine objesi. Evo, i sad u kući taj bor nije raskićen – napomenuo je svjedok.

Optuženi ga je zatim pitao zna li čime se bavi, gdje je išao kad mu je posudio 100 kuna, sjeća li se kad mu je bio u posjeti da je spavao na tepihu, a Gordan na kauču....

-Ti kradeš parfeme i salame. Kad sam ti dao 100 kuna nisam znao ni da si iz Gline. Mislio sam da si iz Zagreba. Novac mi vratio nisi, a gdje si išao ne znam. Kad si bio kod mene s Gordanom spavali ste obojica na kauču, a ne na tepihu. Spavali ste zajedno. Prespavao si jednom jednu noć, a drugi put dvije noći za redom. Nikakvih mjesec dana u komadu! Ne pričaj gluposti. Jesu li to sva pitanja za mene? Fala vam bogu – zavapio je za kraj svjedok kojem je Nišević prilikom izlaska iz sudnice poželio sretan put kući.

Inače, prilikom zakazivanja idućeg datuma rasprave za 28. studenoga, Nišević je negodovao da mu taj datum sigurno neće odgovarati jer tijekom cijelog idućeg mjeseca ima i druge sudske postupke koji su u tijeku već neko vrijeme..

Kako smo već pisali, slučaj nestanka 89-godišnjeg umirovljenika Milana iz Roviške raspetljao se zahvaljujući optuženikovu poznaniku S. S. koji je svoja saznanja o nestalom čovjeku odlučio podijeliti s policijom i to nakon što je medije preplavila vijest da je Nišević pokušao ubiti dvije žene u Splitu, piše Jutarnji list.

- Tog dana mu se djed baš nije obradovao i ja sam izašao jer nisam više htio slušati svađu. Stajao sam uz samu kuću i čuo buku te uzvik: ‘Joj nemoj!‘. Potom se začuo tresak kao da netko pada na pod. Ušao sam u kuću i vidio djeda Miloša na podu, a Aco je držao u rukama veliku, široku metalnu posudu. Bio sam van sebe pa sam izašao i hodao u panici. Rekao mi je da idemo u Zagreb, a da će se on vratiti riješiti se tijela. Nakon toga sam otišao za London i tamo ostao godinu dana, a kad sam vidio vijesti iz Splita i da Acu sumnjiče za napad na dvije žene, odlučio sam reći što znam te sam policiji pokazao put kojim smo došli do Roviške - otkrio je ključni svjedok zločina S. S. na ispitivanju pred sucem istrage.

I upravo njegov iskaz Nišević dovodi u pitanje, kaže da ga je davao pod utjecajem droge, a na prethodnim ročištima je isplivalo na površinu da se isti taj svjedok, nakon svega, optuženog boji.

A nastavno na informacije koje je dao S. S., krajem prosinca 2021. u šumi u blizini Miloševe kuće pronađena je lubanja bez donje čeljusti, nekoliko kostiju, ostaci odjeće i crna čarapa u kojoj je bilo korodirano streljivo i zalijepljeni džepni nožić. Ujedno je pronađena i maslinasta jakna s kapuljačom, smeđa vesta, par zelenih gumenih čizama, dio crnih hlača te crna okopojasna torbica, a DNK analiza je pokazala da su to ostaci nesretnog umirovljenika kojeg je unuk, prema optužnici, između 16. i 28. prosinca 2019. u njegovoj kući odlučio ubiti. Bio je revoltiran djedovim prigovaranjem pa ga je udario po glavi većom metalnom posudom i slomio mu lubanju.

Da umirovljenika ne viđaju danima, policiju su obavijestili zabrinuti susjedi 28. prosinca te godine. A zanimljivo je da tom prigodom policija u njegovoj kući nije pronašla tragove krvi. Nego su našli crni ruksak s potvrdom zatvora u Zagrebu na unukovo ime kao i pisma koja mu je iz zatvora unuk slao govoreći mu da ga voli, da ga moli uplatu novca i da mu dođe u posjetu.

Za ubojstvo djeda se, podsjetimo, Nišević od početka ne smatra krivim te je ustvrdio da mu je na Badnjak te godine bio u posjeti, ali da ga nije našao.

Za psihijatrijske vještake koji su se bavili njime kratko, optuženi muškarac ima disocijalni poremećaj ličnosti, nastoji se prikazati u poželjnom svjetlu, narcisoidan je s nižim pragom tolerancije i latentno agresivan. Zaključili su također vještaci i da ne boluje od duševnih bolesti te da nema elemenata koji bi upućivali da je u kritično vrijeme bio smanjeno ubrojiv.

A ono zbog čega trenutno već služi zatvorsku kaznu su događaji od 17. srpnja 2021. u Splitu. Prvo je nešto iza sedam sati na terasi kafića ‘Firule‘ ženu pitao za čašu vode, a kada se ona okrenula, svom snagom ju je udario staklenom bocom po glavi. Nakon što ju je ošamutio prvim udarcem, uhvatio ju je za kosu i nastavio udarati glavom po stepenicama i zidu, a zatim šakama po glavi i tijelu. Teško ju je ozlijedio, a on je pobjegao jer je naišla druga prolaznica.

Nešto kasnije, u 8:50 sati, okomio se i na jednu ženu u Šimićevoj ulici. Po glavi ju je udario kamenom koji je držao u šaci da bi je potom nastavio udarati glavom o tlo, odnosno o staklo ulaznih vrata zgrade da je isto puknulo. Susjeda je to vidjela i počela vikati pa se na kraju za odbjeglim napadačem policija digla na noge. A javnost je u tom slučaju imala prilike vidjeti snimke nadzornih kamera koje su zabilježile njegovo ludilo.