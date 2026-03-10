U Splitu gorio automobil, vatrogasci pomagali i pri transportu pacijenta

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita imali su tijekom protekla 24 sata dvije intervencije na području grada.

U 16:01 sati intervenirali su zbog požara osobnog vozila u Ulici kralja Držislava na Sirobuji. Na teren je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Istoga dana u 19:19 sati zabilježena je i tehnička intervencija u Ulici Bilice II u Splitu, gdje su vatrogasci pomagali djelatnicima sanitetskog prijevoza prilikom transporta pacijenta. Na toj su intervenciji sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Podaci se odnose na razdoblje od 9. ožujka u 6 sati do 10. ožujka u 6 sati, prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra.