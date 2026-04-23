U Solinu uhvaćen pijan za volanom BMW-a

Policijski službenici su 21. travnja 2026. godine oko 17:15 sati na području Solina zaustavili 36-godišnjeg vozača i utvrdili više teških prometnih prekršaja.

Utvrđeno je da je upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola ranije oduzeta rješenjem zbog zabrane upravljanja motornim vozilom do obavljanja izvanrednog liječničkog pregleda. Također je alkotestiran te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 0,95 g/kg.

Vozač je uhićen, a policija mu je privremeno oduzela vozilo BMW. U žurnom postupku priveden je na sud.

S obzirom na to da je riječ o višestrukom prekršitelju, koji je već dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje unatoč zabrani, policija je predložila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 40 dana te trajno oduzimanje vozila.

Sud je odredio zadržavanje, nakon čega je 36-godišnjak predan u zatvor, dok će odluka o konačnoj odgovornosti biti naknadno donesena.