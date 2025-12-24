U Solinu od maloljetnika oduzeto 140 komada pirotehničkih sredstava

Nastavak aktivnosti policijskih službenika u sklopu akcije Mir i dobro rezultirao je oduzimanjem veće količine pirotehničkih sredstava od maloljetnika (rođ. 2011).

Jučer, 23. prosinca 2025. godine oko 13 sati, u Solinu, u dječjem parku u Zvonimirovoj ulici, policijski službenici su u cilju prevencije ozljeda i nastanka štetnih događaja utvrdili da je maloljetnik aktivirao pirotehničko sredstvo.

Tijekom postupanja od maloljetnika je oduzeta kutija s ukupno 12 komada pirotehničkih sredstava, a tijekom uz nazočnost roditelja iz stana je predao još tri kutije s ukupno 118 komada pirotehničkih sredstava, kao i jedna kutija s dodatnih 10 komada pirotehničkih sredstava. Maloljetnik je posjedovao pirotehnička sredstva F2 i F3 koja mogu koristiti samo punoljetne osobe.

Pirotehnička sredstva su oduzeta, zbog počinjenog prekršaja bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom prekršajnom sudu, dok će o događaju biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.