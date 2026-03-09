U Solinu koncert posvećen Edith Piaf: Večer francuske šansone u Gradskoj knjižnici

Uoči Međunarodnog dana frankofonije, Gradska knjižnica Solin organizira koncert pod nazivom „Večer s Edith Piaf“. Glazbena večer održat će se u četvrtak, 12. ožujka u Teatrinu Gradske knjižnice Solin s početkom u 19 sati, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.

Publika će imati priliku uživati u izvedbama najpoznatijih pjesama legendarne francuske pjevačice Edith Piaf u interpretaciji Kristine Nuić, priznate interpretatorice francuske šansone, uz klavirsku pratnju maestra Jurice Karuze.

Kristina Nuić – glas francuske šansone

Kristina Nuić istaknuta je interpretatorica francuske šansone, čiji je rad unutar Prijatelja šansone obilježen brojnim uspješnim koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu. Svoj umjetnički izraz predstavila je na brojnim uglednim pozornicama, među kojima su i pozornice Hrvatskoga narodnog kazališta, ali i druge istaknute kulturne scene u zemlji i inozemstvu.

Posebno se ističe njezin nastup na Sorbonni u Parizu, gdje je publici približila francusku šansonu, žanr koji obilježava njezin glazbeni put.

Veliko priznanje stekla je interpretacijama pjesama Edith Piaf, za koje je dobila vrlo pozitivne reakcije publike i medija. Zahvaljujući tom prepoznatljivom umjetničkom izrazu, imala je čast otvoriti koncert Georgesa Moustakija, autora jedne od najpoznatijih pjesama Edith Piaf – „Milord“.

Jurica Karuza – Porinom nagrađeni glazbenik

Klavirsku pratnju na koncertu pružit će Jurica Karuza, glazbenik koji je diplomirao klarinet na Glazbenoj akademiji u Zagrebu. Član je Orkestra Hrvatske ratne mornarice te voditelj ženske klape Štorija.

Dugogodišnji je dirigent i voditelj nagrađivanog Puhačkog orkestra HGD Biranj iz Kaštel Lukšića. Uz izraženu sklonost popu, jazzu i francuskoj šansoni, Karuza je kao nekadašnji član jazz grupe Black Coffee dobitnik i prestižne glazbene nagrade Porin.

Kao pijanist surađuje s brojnim glazbenicima i festivalima, a od 1993. godine djeluje i kao glazbeni voditelj te autor aranžmana na tradicionalnim Večerima francuske šansone, čime je dao značajan doprinos promociji i očuvanju ovog glazbenog izričaja.