U slavu riči naših starih: 5. Večer dalmatinske riči na Mertojaku

Petu godinu zaredom na Mertojaku je održana pomalo specifična Večer dalmatinske riči, u slavu i na ponos jezika naših starih, koji se pod naletom globalizacije pomalo povlači u neke skrivene kutke.

Maestro Tijardović, a evo mu je ova godina njegova, još je davno prognozirao: surgat će se pusti strani svit u naš Split, a mi ćemo biti u kantunu i kanoćalom tražiti bokun Splićanina, no nigdi ga nećemo moć nać.

Ma nije tako, dragi naš meštre od glazbe, evo ih ovde na Mertojaku – od dičice iz škole do gospode u ozbiljnim godinama. Meštrovica Ines Dužević sa svojim učenicima, većinom iz 4.c OŠ "Mertojak", sa svojim programom "Čuvari baštine" razgalila nam je srce i dušu starim splitskim plesovima, čakaikom Dunje Kalilić (haiku po splitski) i igrokazom Tovar, koji su sami napisali.

Dašak svježine i izvrsno izbalansiranih glasovnih mogućnosti donijeli su nam mladi Dugopoljci – srednjoškolci iz dječje klape "Maestral" KUD-a "Pleter", zalog za budućnost.

Tradicionalno na visokom nivou, ali s daškom posebnog senzibiliteta koji nosi ovaj dobrotvorni koncert kojim zaključujemo još jednu školsku godinu – ali i već desetu godinu uzastopnih uspjeha kuglača s Mertojaka – bili su nastupi eminentnih splitskih glazbenika: Nenada Vetme, splitskog "Toma Jonesa", Dade Paustovića kao grupe Newera, zbora i mješovite klape "Filip Dević", ženskog pjevačkog društva "Marjanke" te klapa "Mriža", "Friži" i "Šugardin".

"A ko to more platit"

Sve je to upotpunio čakavski pjesnik s Mertojaka, Nađan Dumanić, sa svojim aktualnim recitalom, a potom, uz nadahnutu najavu vijećnika gradskog kotara Dražena Nikolića, predstavila su nam se tri splitska sportska asa s poveznicom na Mertojak – Deni Lušić, Petar Metličić i Ivan Gudelj – koji je, na iznenađenje i oduševljenje brojnog gledateljstva, uz glazbenu pratnju na gitari Nenada Vetme, izveo recital Jesenjinovog Pisma majci.

Uz vođenje uigranog voditeljskog para – šarmantne Anamarije Alebić i iskusnog novinarskog barda Vedrana Očašića, čiji bariton rado slušamo na valovima Radio Splita, a osobito na Poljudu kad Marko Livaja, a ponekad i još netko od igrača Hajduka, ubaci balun u protivničku mrežu – brzo su prošle dvi ure u kojima su se osjećali motiviranost, solidarnost i sebedarje svih sudionika, u kojima su mladi i stari bili podjednako zadovoljni. Tako je i naš novi poteštat Tomislav Šuta našao malo vrimena da navrati.

Bidan, potežu ga već na sve strane – a kako se to lipo reče, sam je to tražio. No dajmo svi bokun ruke, neka naš lipi Split i dalje gre naprid, a koji put i zagrintajmo, da se ne zaboravi kakvi smo mi to Splićani.

A kako to već tradicija nalaže – da uz lipu pismu ide dobro iće i piće – do duboko u noć orila se pisma svih sudionika, sve za svoju dušu i lipost življenja, uz onu: "A ko to more platit!" i poruku: Živi bili i vidili se dogodine na 6. Večerima dalmatinske riči na Mertojaku.