U Sinju se odvija dramatična politička bitka. Kome će dr. Jadrijević? "Dolazi vrijeme razotkrivanja"

Tenzije i neizvjesnost nije samo u splitskom sastavu Gradskog vijeća, već i u Sinju. Naime, na izborima za sinjsko Gradsko vijeće, najveći broj glasova osvojila je lista Mosta – 3.391 ili 33,79 posto; slijedi HDZ – 3.179 ili 31,68 posto glasova; NL dr. Stipislava Jadrijevića – 1.646 ili 16,40; SDP-HSU – 719 ili 7,16 posto.

Tim rezultatima od 19 mandata Općinskog vijeća Most je osvojio 8, a SDP koji je držao većinu kroz posljednje četiri godine ima jedan mandat. HDZ će u budućem sazivu imati 7 vijećnika, a nezavisna lista dr. Stipislava Jadrijevića 3 vijećnika i oni će formirati vladajuću većinu.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj za Dalmaciju Danas komentirao je situaciju u Gradskom vijeću Grada Sinja.

Izbori su iza nas, u Sinju je napeto uoči formiranja većine je u Vijeću, kao i u Splitu. Drugi mediji spominju neke kombinacije... Kako stoji stvari po Vašim spoznajama?

"Izbori su završili, narod je rekao svoje. Mene su izabrali za gradonačelnika, a kandidat HDZ-a je izgubio.

Relativni pobjednik za Gradsko vijeće je lista Mosta s 8 vijećnika, HDZ ima 7, nezavisna lista dr. Stipislava Jadrijevića ima 3 i SDP je dobio 1, znači relativni pobjednik smo mi. Imali smo konstituirajuću sjednicu, i mi smo imali kandidata koji je dobio 9 glasova od 10 glasova, a druge političke opcije nisu imale, i to je to", kazao nam je Bulj.

"Mi s HDZ-om ne želimo biti ni u kakvoj kombinaciju, ali pozivam sve da budemo na strani naroda. Narod je odlučio koga žele za gradonačelnika, tko je relativni pobjednik. Međutim dolazi vrijeme razotkrivanja i sad će naravno prosuditi o onome što želi. Meni je bitan razvoj Grada Sinja, da nastavimo s razvojem. Vrlo mi je bitno što sam popisao sve obećanja svih ministara koji su na dnevnoj bazi dolazili u Grad Sinj, to su ključni projekti za Grad Sinj i ja ću nastaviti u tom smjeru", dodao je Bulj.

Ministarska obećanja, Bulj kaže da će ih pratiti

Među obećanjima ističe da je Fuchs obećao novu školu u Sinju kod pazara, Butković je obećao izgradnju brze ceste u smjeru Kukuzovac - Križice, Piletić je obećao u Sinju izgraditi starački dom, a Minzor novu opću bolnicu u Sinju. Od njih će odmah tražiti početak tih radova, a po njihovom dolasku pitat će ih gdje su projekti.

"Što tiče Gradskog vijeća, naravno ja nisam nikada zazivao izbore u ovaj prošli mjesec, međutim i to nije nikakav problem. Bio mi je interes da se Vijeće konstituira i da se definiraju nezavisni vijećnici, hoće li podržati one koji su izgubili izbore i koje narod nije izabrao - to je HDZ-ov kandidat i HDZ - ili će biti na strani bolje većine naroda Sinja", kaže Bulj.

Razgovarate s listom doktora Jadrijevića?

"Imali smo neke kontakte, naravno sa svima, osim s HDZ-om", potvrdio je Bulj.

U slučaju da HDZ i Jadrijević oforme većinu, hoće li Vas to destimulirati u vašoj gradonačelničkoj funkciji?

"Ništa me neće destimulirati u borbi za moj grad, za Sinj. Ja ću se boriti za svoj grad. Ja ne želim pretpostavljati da će netko ići sa HDZ-om, jer svi ti koji su bili, i koji su ušli u Gradskom vijeće su bili anti-HDZ. Te liste su nastale kao anti-HDZ. Ali ne želim pretpostavljati, predviđati medijske natpise. Jednostavno ja nemam tu informaciju. Što se tiče mene, ovih 12 viječnika - 24 sata su van HDZ-a, 24 sata su im vrata ove sobe otvorena", rekao je Bulj.