U Sinju provedena preventivna akcija povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Sinju je provedena preventivna aktivnost u kojoj su, uz članove Udruge Srma, sudjelovali policijski službenici za poslove prevencije te policijski službenici Policijske postaje Sinj. Obilježavanje ovog dana bila je odlična prigoda da građane još jednom informiramo o štetnim posljedicama nasilja, o tome da se nasilje ne smije tolerirati, ali i da policijski službenici u razgovoru s mladima odgovore na njihova pitanja.

Organizirana je edukacija za učenike 7. razreda Osnovne škole Ivana Lovrića iz Sinja, a učenici i nastavnici imali su priliku postavljati pitanja policijskim službenicima vezana uz borbu protiv nasilja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sigurnost djece na internetu i projekt SafetyNet

Moderna tehnologija postala je dio svakodnevnog života, pa je time i potreba da što više govorimo o zaštiti djece na internetu sve izraženija. Policija ima posebne alate koji se mogu koristiti kada govorimo o prijavi nasilja. Red Button je aplikacija osmišljena za prijave različitih oblika nasilja.

U ovakvim je slučajevima od iznimne važnosti angažman i uključenost roditelja u procese u kojima sudjeluju djeca — poznavanje sadržaja koje djeca pregledavaju, mogućnost postavljanja ograničenja te zaštita. Roditelji moraju biti snažnije angažirani i prisutni i u tom dijelu djetetova života. Mora postojati visoka razina povjerenja, ali i primjerena razina kontrole.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska od 2015. godine provodi preventivni projekt SafetyNet – Bitka za sigurnost, prvenstveno zamišljen kao kviz znanja kroz koji djeca uče o negativnim pojavama na internetu i načinima zaštite. Danas su policijski službenici u Sinju razgovarali i s djecom koja su, zajedno s nastavnicima, posjetila policijsku postaju kako bi kroz međusobnu komunikaciju još jednom istaknuli koliko je nasilje štetno i neprihvatljivo.

Važnost osobnog kontakta s građanima

Preventivne aktivnosti iznimno su važne prvenstveno zbog osobnog kontakta s građanima. Svaki takav kontakt stvara mogućnost da se, kroz razgovor i informiranje na prihvatljiv način, potakne osobu da razmišlja o određenoj temi ili problemu te da reagira u vidu samozaštite, promjene ponašanja ili drukčijeg načina razmišljanja. Osnovna poruka jest da ne postoji tolerancija na bilo koji oblik nasilja, prema bilo kome, a posebno prema osjetljivim skupinama.

Hit Radio Sinj danas je posvetio vrijeme ovoj temi te su u specijaliziranoj emisiji, realiziranoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, gostovale predsjednica Udruge Srma Snježanka Jadrijević i Anđela Pletikosić, policijska službenica Policijske postaje Sinj.

Ova aktivnost policije ima za cilj dodatno podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. Podsjećamo i na preventivnu kampanju „Lily“, koja je usmjerena na suzbijanje svih oblika diskriminacije žena, promicanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca, prevenciju svih pojavnih oblika nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te senzibiliziranje javnosti o štetnosti nasilja nad ženama i u obitelji.

Građani su danas putem informativnih materijala imali priliku podsjetiti se na ovu kampanju, a podijeljeni su i promotivni materijali.