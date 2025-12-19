U Sinju predstavljen program „Sigurna vožnja e-romobila”

Dana 18. prosinca 2025. godine, u Tehničkoj i industrijskoj školi Ruđera Boškovića u Sinju, predstavljen je novi prometno-edukativni program Hrvatskog autokluba (HAK) pod nazivom „Sigurna vožnja e-romobila“.

Program je rezultat uspješne međuresorne suradnje sljedećih institucija: Hrvatskog autokluba (HAK), PU splitsko-dalmatinske (Služba prometne policije), Policijska postaje Sinj te Tehničke i industrijske škola Ruđera Boškovića u Sinju (Sektor prometa i logistike).

Glavni cilj inicijative je edukacija mladih o prometnim propisima i opasnostima koje proizlaze zbog neodgovornog korištenja e-romobila, uslijed porasta broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju korisnici ovog osobnog prijevoznog sredstva.

Gosp. Ivica Mušura (predavač na poligonu HAK-a) predstavio je ispravno korištenje romobila te demonstrirao rad simulatora za vožnju namijenjenog edukaciji u učionici.

Predstavnici MUP-a, policijski savjetnik Perica Orešković (PU SD) i pomoćnik načelnika za sigurnost prometa Duško Ugrin (PP Sinj), upoznali su učenike s: obveznim korištenjem zaštitne opreme (kacige), opasnostima korištenja slušalica tijekom vožnje te rizicima kretanja brzinama većim od dopuštenih na pješačkim površinama.

U programu su sudjelovali učenici 1.E (Vozač motornog vozila) i 1.F razreda (Tehničar cestovnog prometa), u pratnji razrednika Dragana Podruga i Marka Lovrića.

Svojim dolaskom važnost ove inicijative podržali su i Petar Tomašević, načelnik Policijske postaje Sinj, te Marica Barać, ravnateljica škole domaćina.