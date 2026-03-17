U Sinju predstavljanje knjige Stipe Krce “Balada o Reri expres”: Djelo koje vraća u vrijeme legendarne uskotračne pruge

Splitsko-dalmatinska županija i Kulturno društvo Trilj organiziraju predstavljanje knjige “Balada o Reri expres” autora Stipe Krce, koje će se održati u srijedu, 18. ožujka 2026. godine s početkom u 19 sati u Muzeju Cetinske krajine u Sinju.

Riječ je o djelu koje evocira duh nekih prošlih vremena i vraća u kolektivnu memoriju cetinskog kraja, kroz priču o nekadašnjem “Rera expresu”, simbolu jednog razdoblja i načina života.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ugledni gosti i bogat program

Knjigu će publici predstaviti prof. dr. sc. Josip Dukić, ujedno i urednik izdanja, zatim dr. sc. Joško Belamarić te sam autor Stipe Krce.

Uvodnu riječ uputit će župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, dok će okupljene pozdraviti ravnateljica Muzeja Cetinske krajine Daria Domazet. Program će voditi Ante Botić.

Posveta “Reri expresu” i cetinskom kraju

Autor Stipe Krce iza sebe ima bogat književni opus koji uključuje romane, zbirke priča, putopise i poeziju, a nova knjiga posvećena je svima koji pamte “Reru expres” te kroz književni izričaj oživljava duh vremena i zajedničko sjećanje cetinskog kraja.

Splitsko-dalmatinska županija ujedno je suizdavač knjige i suorganizator ovog kulturnog događaja.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju predstavljanju i uživaju u večeri posvećenoj baštini, književnosti i sjećanjima koja povezuju generacije.