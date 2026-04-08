U Sinju predstavljanje knjige o obrani Dubrovnika

U Sinju će se u četvrtak, 9. travnja s početkom u 18:30 sati u prostoru Veteranskog centra održati predstavljanje knjige „Zagonetka pobjede“ dubrovačkog autora Olivera Peza.

Riječ je o djelu koje donosi autentična svjedočanstva sudionika obrane Dubrovnika tijekom Domovinskog rata, nastalom u okviru istraživačkog projekta Imperial DOCVMENTA.

Kroz dokumentirani pristup i osobne priče branitelja, knjiga pruža uvid u ključne događaje iz tog razdoblja te ističe doprinos hrvatskih branitelja.

Poseban naglasak stavljen je na sudjelovanje branitelja iz Sinja i Cetinskog kraja u obrani Dubrovnika, što ovom predstavljanju daje dodatnu važnost za lokalnu zajednicu.

Predstavljanje organiziraju Veteranski centar Sinj i Udruga Art Format, a pozvani su predstavnici javnog i društvenog života, branitelji, udruge te svi zainteresirani građani.