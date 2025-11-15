U Sinju održana emotivna književna večer „Vukovar gori u nama“

U sklopu Mjeseca hrvatske knjige i obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, sinoć je u sinjskoj gradskoj dvorani Palacina održana književna večer i tribina pod nazivom „Vukovar gori u nama“, koja je privukla brojne posjetitelje.

Tribinu je, pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije, organizirala sinjska Udruga za razvoj lokalne zajednice, a događanje je okupilo istaknute sudionike – splitsku književnicu Branku Smoje, sinjske srednjoškolce, prof. Marka Duvnjaka, dr. sc. Anitu Šimić Bitunjac i prof. Branimira Romca.

Posebnu pozornost publike privukla su interpretativna čitanja odlomaka iz knjige Siniše Glavaševića „Priče iz Vukovara“. Među njima su se istaknule dirljive „Priča o ljubavi“ te „Priča o zagrljaju“, koju je izvedbom oplemenio prof. Duvnjak, izazvavši najjače emocije okupljenih.

U glazbenom završetku večeri posjetitelji su uživali u izboru najljepših pjesama hrvatskih izvođača posvećenih Vukovaru, čime je događanje zaokruženo u snažnom, dostojanstvenom i emotivnom tonu.

Književna večer „Vukovar gori u nama“ još je jednom potvrdila važnost kulture sjećanja i očuvanja ratnih priča koje i danas duboko odjekuju u hrvatskom društvu.