U sinjskom Rodilištu kulture izložba Milana Šabića; desetljeće rada i izvanrednih fotografija

U petak, 6. lipnja u 20 sati, u Rodilištu Kulture u Sinju otvara se izložba novinske fotografije Milana Šabića, jednog od najistaknutijih hrvatskih fotoreportera mlađe generacije.

Izložba donosi presjek Šabićeva desetogodišnjeg fotoreporterskog rada (2015. – 2025.), ali istovremeno funkcionira i kao društvena kronika događaja koji su obilježili hrvatsko društvo tijekom posljednjeg desetljeća. Od političkih lomova i izbora, preko pandemije koronavirusa, sportskih uspjeha i portreta javnih ličnosti, intimnih prizora svakodnevice, pa sve do reportaža iz Ukrajine – Šabićeve fotografije dokumentiraju događaje i promjene koje smo prošli, one kojih smo svi bili svjesni, kao i one koji su većini nas prošli ispod radara.

Milan Šabić izvanredan je dokumentarist. U njegovu objektivu događaji postaju priče jer on ne bilježi samo činjenice – njegove fotografije postavljaju pitanja, provociraju granice i svojom slojevitošću otvaraju mogućnost višestruke interpretacije i razumijevanja šireg društvenog konteksta.

Šabić je inače i dugogodišnji član Fotokluba Split i član Izvršnog odbora udruge, a iza njega je nekoliko samostalnih i skupnih izložbi, kao i nagrada i stručnih priznanja. Autorski pristup Milana Šabića jednom je rečenicom u tekstu predgovora koji prati izložbu rezimirao novinar Denis Mahmutović – On priča priče. I to je točno da točnije ne može biti. Upravo iz tog razloga Šabićev fotografski potpis već sada je prilično prepoznatljiv, iza njega je čitav niz sjajnih projekata, suradnji, terena, a njegove fotografije pronašle su put do naslovnica i stranica tiskanih izdanja najvažnijih domaćih glasila… Sve je to dobar razlog za potegnuti do viteškoga grada i pogledati best of priča koji nam je pripremio te se ujedno prisjetiti svega što smo kao društvo doživjeli, proživjeli, a i čemu smo se smijali u posljednjih deset godina.